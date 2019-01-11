Gazeteciler Kendi Gününde Doyasıya Eğlendi

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısı ile ŞUÇGAD tarafından düzenlenen özel gece de gazeteciler doyasıya eğlendi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısı ile ŞUÇGAD tarafından düzenlenen özel gece de gazeteciler doyasıya eğlendi.



Şanlıurfa'da görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen programda bir araya geldi. 10 Ocak Dünya Gazeteciler günü dolayısıyla Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği (ŞUÇGAD) tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Tesisleri'nde organize edilen etkinliğe Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahadır Güneş, Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Sekreteri Abdulkadir Acar, Karaköprü Belediye Başkanvekili Bekir Sıtkı Akyol, Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik, Siirt Cemiyet Başkanı Atilla Durak ve Yönetimi, Batman Cemiyet Başkanı Ercan Atay ve yönetimi, Kilis Cemiyet Başkanı Nezir Çağlar, Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dışkaya, Kamu Kurum Müdürleri, STK temsilcilerin yanı sıra Şanlıurfa'dan çok sayıda basın mensubu katıldı.



Dernek faaliyetlerinin içerisinde yer aldığı sinevizyon gösterisiyle başlayan gece, Urfa sıra gecesi ile devam etti. Gazetecilerin doyasıya eğlendiği gecede, Urfalı sanatçılarda sahne aldı. Birçok parçanın seslendirildiği gecede gazeteciler halay çekerek gecenin tadını çıkardı. Geç saatlere kadar süren gazeteciler gecesi Hasan Ocakoğlu'nun stand up gösterisiyle son buldu.



'Basın milli irademizin dördüncü kuvvetidir'



Geceye özel olarak ilk olarak konuşma yapan Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Dernek Başkanı Tahir Gülebak, "Ülkemizin dördüncü kuvveti olan basınımızın özgür ve kalemine sadık, yeni bir yıl geçirmesini dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Kamuoyunun, doğru, tarafsız ve eksiksiz bilgilendirmesi adına büyük bir fedakarlık örneği sergileyerek kutsal bir görevi icra eden basın mensuplarının, milli irademizin dördüncü kuvveti olduğu gibi demokrasimizin gelişmesi ve yaşamasındaki en önemli unsurlardan biridir" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

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