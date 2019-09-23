Son Dakika Haberleri: Gazeteciler kozlarını paintball sahasında paylaştı
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Gazeteciler kozlarını paintball sahasında paylaştı

29 dakika önce

Şanlıurfa'da görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcileri kozlarını bu defa paintball sahasında paylaştı.

Gazeteciler kozlarını paintball sahasında paylaştı, System.String[]

Şanlıurfa'da görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcileri kozlarını bu defa paintball sahasında paylaştı.


Şanlıurfa'da görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri, haberlerin verdiği stresten kurtulmak için hafta sonu paintball sahasında bir araya geldi. Sahada çalışan gazeteciler, paintball oynayarak stres attı. Haberlerin verdiği stresten bir an olsun uzak kaldıklarını söyleyen gazeteciler, bur tür etkinlikleri belli aralıklarla yapacaklarını belirtti. Kıyasıya geçen mücadeleyi ise yeşil takım 3 - 1 kazandı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:27 Kaynak: İHA
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