Gazeteciler Müdür Gürsel'i Duygulandırdı

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Afyonkarahisar 'da görev yapan gazeteciler, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız 'a bir sürpriz yaptı. Üzerinde 'Kuruluşunuzun 174. yılı kutlu olsun" yazan pastayla makam odasına giren gazetecileri karşısında gören Müdür Gürsel duygu dolu anlar yaşadı.Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümünde Afyonkarahisar görev yapan gazeteciler İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız'ı makamında ziyaret etti. Üzerinde 'Kuruluşunuzun 174. Yılı kutlu olsun" yazan pastayla makam odasına giren gazetecileri karşısında gören Müdür Gürsel duygu dolu anlar yaşadı. Pastayı basın mensuplarıyla birlikte üfleyen Müdür Gürsel, tüm gazetecilere teşekkür etti. Ziyarette, Karahisar Medya Grubu adına Mevlüt Tınas, Satılmış Akkaş, Mega Birlik adına Mustafa Bayer , Hisar Gazetesi adına Hayati Kanat, Kocatepe Gazetesi adına Ali Fuat Güçlüer ile İHA Muhabiri Ahmet Hamzaçebi hazır bulundu.SİZLERİ KARDEŞİM OLARAK GÖRÜYORUMGazetecilere "Onlar Benim Kardeşim" diyerek konuşmasına başlayan Müdür Yıldız, "Çok kıymetli basın mensupları kardeşlerim her zaman olduğu gibi yine bizleri mutlu etmeye devam ediyorsunuz. Bizim görev anlayışımızın içerisinde her daim sizlerin de bulunmuş olması bizi mutlu ediyor. 174 yılıdır dev bir çınar olan emniyet teşkilatının kuruluş yıl dönümünde yine bizleri mutlu eden bir jestle bizleri sevindirdiniz. Ben sizleri çok sevdiğimi ifade ediyorum. Her konuda yanımızda olduğunuzdan bize yoğun destek vermiş olduğunuzdan dolayı da teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum. Sizlerle inşallah Afyonumuz için en güzel haberleri yapabilecek çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Sizlerden görmüş olduğumuz destek gerçekten bizleri son derece mutlu ediyor. Ben hatta sizleri gazeteci olarak değil kendi kardeşim birer dostum olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum" dedi.AFYONKARAHİSAR'A NE YAPILSA AZDIRGenel asayiş konularıyla ilgili ciddi çalışmalarını sürdürdüklerini ifade edem Müdür Gürsel; "Şehrimiz çok hareketli bir şehir. Yoğun seçim döneminden çıktık. Bu seçimleri de her hangi bir problem yaşamadan halkımızın hür iradesini sandığa yansımasına destek olduk. Biz yunus ekiplerimize 10 yeni motosiklet alacağız. Ben sizin aracılığınızla başta sayın valim olmak üzere buranın iş adamlarına, sivil toplum kuruluşlarına bize yapmış oldukları bu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Göreceksiniz ki, Afyonkarahisar'daki asayiş olayları çok çok daha azalacak. Gençlerimiz daha güvenli bir Afyonkarahisar'da yaşamaya devam edecek. Ben Afyon için ne yapılsa az diye düşünenlerdenim. İnşallah sizlerin de desteğiyle çok güzel daha projelere imza atacağımızı ifade etmek istiyorum" diye konmuştu. >> - AFYONKARAHİSAR