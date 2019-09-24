Gazeteciler Müdür Tunçmen ile bir araya geldi

Adıyaman'ın Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve beraberindeki cemiyet üyesi bir grup gazeteci, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ile bir araya geldi.



Ziyarette konuşan Cemiyet Başkanı Mustafa İşeri, Basın olarak ilçede toplum faydasına yönelik tüm çalışmalara destek vermeyi ilke edindiklerini, ancak olumsuzlukların da giderilmesi için kamu görevlerini yerine getirmekten geri kalmayacaklarını söyledi.



Başkan İşeri, "Eğitim, insan hayatında büyük bir öneme sahiptir. Sizin de eğitimi çok önemsediğinizi, büyük bir samimiyet, özveri ve disiplinle yaptığınızı biliyoruz. En önemlisi de bunca yoğunluğunuza rağmen kapınıza gelen hiçbir veliyi, öğretmeni, idareciyi geri çevirmiyor, sorunlarına çözüm üretmek için çaba sarf ediyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Yeni eğitim ve öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyor, başarılar diliyorum." dedi.



Gazeteci konuklarına ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ise, "Bizim en büyük kazancımız ve en büyük gurur kaynağımız topluma yararlı bireyler yetiştirmektir. Tüm çalışma arkadaşlarım ve eğitim camiamızla birlikte, eğitimde yeniliklere açık, şeffaf, katılımcı ve takım ruhuyla çalışarak sürdürülebilir kalitenin oluşturulması için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Şuanda ilçemizde bir okulumuz dışında tüm okullarımızda tekli eğitime geçme hedefimizi gerçekleştirmiş durumdayız. Sevgili öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'mızın himayesinde pilot bir çalışmayı da başlatmış bulunuyoruz. Artık Kahta Öğretmenevimiz öğrencimize her gün sıcak yemek veriyor. Yemeklerimizin kalitesi, niteliği konusunda çok hassas davranıyoruz. Bu bakımdan bu çalışmayı da yürüten tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesile ile müdürlüğümüz ve kurumlarımızın faaliyetlerinin topluma duyurulmasında vermiş olduğunuz ve gelecekte de vereceğiniz desteklerden dolayı sizlere ve üyelerinize teşekkür ediyor, çalışmalarınızdan dolayı şahsınızda Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti ailesini tebrik ediyorum." Diye konuştu - ADIYAMAN