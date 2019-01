Gazeteciler organ bağışında bulundu

Gazeteciler organ bağışında bulunduSİNOP - Sinop 'ta gazeteciler, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü "nde organ bağışında bulundu.Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ve Yönetim Kurulu Üyeleri, farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Sinop Kültür Merkezinde düzenlenen törende yönetim kurulu üyesi gazeteciler "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nde organ bağışına dikkat çekmek amacıyla organ bağışında bulundu. "Can Ol, Yaşat Ki, Yaşa" sloganı ile gerçekleştirilen organ bağışı etkinliğine Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can ve Türk Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci ve protokol üyeleri katıldı.Programda konuşan Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, "1 ünite kan 3 tane can demektir. Yani 3 ayrı insanda farklı bir şekilde değişik insanlarda kullanabiliyor. 3 tane hastanın ihtiyacını görebiliyor. Bunu başardığımız gibi aynı şekilde, Türkiye 'ye de özellikle Türk kök oluşturmak noktasında Türk Kızılayı ve Sağlık Bakanlığımız işbirliği ile kolları sıvadık. Bugün geldiğimiz nokta itibari ile Türk kökteki toplam dolar sayımız 4 yüz 5 bin 880 bine ulaştı" dedi.Konuşmalardan sonra Türk Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci tarafından Organ Bağışı ile ilgili sunum yapıldı.Yapılan sunumun ardından Türkiye Organ Vakfı Uluslararası Karikatür sergisi de açıldı.