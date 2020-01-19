Gazeteciler sıra gecesinde doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Gazeteciler sıra gecesinde doyasıya eğlendi

6 saat önce

İstanbul Çiğköfte ve Etsiz Çiğköfteciler Esnaf Sanatkarlar Derneği (ÇİĞDER) İstanbul'da bulunan gazetecilere özel bir gece düzenledi.

Gazeteciler sıra gecesinde doyasıya eğlendi, System.String[]

İstanbul Çiğköfte ve Etsiz Çiğköfteciler Esnaf Sanatkarlar Derneği (ÇİĞDER) İstanbul'da bulunan gazetecilere özel bir gece düzenledi. Geceye katılan gazeteciler halaylar çekti, çiğ köfte yiyerek gönüllerince eğlendi.


İstanbul Çiğköfte ve Etsiz Çiğköfteciler Esnaf Sanatkarlar Derneği, Sultangazi Belediyesi Sultançiftliği Hizmet Tesisleri şark salonunda İstanbul'da çalışan basın mensuplarına özel bir gece düzenledi. Etkinlikte yoğurulan iki leğen çiğ köfte ve pilav-kavurma ile yöresel irmik tatlısı basın mensuplarına ikram edildi. Adıyaman Harfane ekibi yöresel türküleri seslendirirken, katılımcılar seslendirilen müzikler eşliğinde halay çekerek keyifli dakikalar geçirdi.


"Basındaki arkadaşlarımız güzel bir gece yaşasın dedik"


Etkinliğin organizasyonunu yapan Abdurrahman Cüneyt Fidancı, çalışan gazetecilere özel bir gece düzenlediklerini belirterek, "Bu akşam yoğun bir şekilde çalışan basındaki arkadaşlarımız güzel bir gece yaşasın dedik. Bundan dolayı bizlere ev sahipliği yapan, sponsorluk yapan çiğ köfteciler derneği yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Bu mekanı bizlere tahsis edilen Sultangazi Belediyesi'ne de teşekkür ediyoruz" dedi.


"Siz de Türkiye'nin aynasısınız"


ÇİĞDER Başkanı Orhan Güzelaydın ise geceye katılan gazetecilere teşekkür ederek, "Yönetim kurulu yaklaşık 20 tane firmadan oluşuyor. Bu akşam hepsi aramızda. Siz de Türkiye'nin aynasısınız, gecemizin amacı bizim yaptığımız tüm etkinliklerde, gerek ekranlara taşıyarak, gerek köşe yazılarına taşıyarak bize hep destek oldunuz. Biz de sizleri bir nebze olsun eğlendirmek istedik. Bizleri kırmadınız. Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Sultangazi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:21 Kaynak: İHA
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