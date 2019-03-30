Gazeteciler Sordu Başkan Savaş Yanıtladı

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve seçim sürecini değerlendiren Başkan Savaş, kent gündemini değerlendirdi.

"İKTİDAR PARTİSİ BİRÇOK YERDE SEÇİMİ KAYBEDECEK"

Seçim sürecini değerlendirerek programa başlayan Başkan Savaş, rahat bir süreç geçirdiğini ifade ederek, "Seçim sürecini çok rahat geçirdik. Çünkü şehrimizin her yerine gönül rahatlığıyla gidebiliyorum. Ama iktidar partisi mensuplarının aynı duyguları yaşadığını düşünmüyorum. Beka sorunu var diyorlar. Eğer ülkemizde gerçekten beka sorunu varsa bunu iktidarın değil muhalefetin söylemesi lazım. Kötü giden ekonomik tabloyu bununla kapatmaya çalışıyorlar. İşsizlik oranı yükseliyor. Pazardaki sebze ve meyve fiyatları ortada. Ekonomik tabloda büyük bir uçurum var" diyerek iktidar partisinin birçok şehirde seçimi kaybedeceğini düşündüğünü söyledi.

BAŞKAN SAVAŞ ZAFERDEN EMİN

Millet ve Cumhur ittifaklarının kelime anlamını aynı olduğunu ikisinin de özünde halkın, toplumun kendisinin yattığını belirten Başkan Savaş, "İkisi de kelime olarak aynı anlama geliyor. Onun için bu yerel seçim daha çok adam seçimi olacak. Burada partiler değil adaylar öne çıkıyor. Adayın vizyonu ve topluma vereceği hizmetlere bakmalı. Seçilecek adayın ayak izlerinin temiz olması gerekir. Adayların kalitesine bakmak gerekir. Karşımda rakip olarak merkez ilçelerin mevcut belediye başkanlarını görmek isterdim ama olmadı" ifadelerini kullanarak rakibine karşı zafer elde edeceğini düşündüğünü belirtti.

Millet İttifakı adaylarının hem vizyon hem de kalite olarak diğer adaylardan daha üstün olduğunu da belirten Lütfü Savaş, bu adaylar ile birlikte kararsız seçmen oranının yüzde 20'den yüzde 5'lere düştüğünü söyledi.

"HALKIMA HİZMET ETMENİN MANEVİ MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"

Lütfü Savaş, üniversitedeki görevinden belediye başkanlığına geçiş sürecinin nasıl olduğu sorusuna samimiyetle cevap verdi. Hem Mustafa Kemal Üniversitesinin hem de İskenderun Teknik Üniversitesinin kuruluşunda pay sahibi olduğunu belirten HBB Başkanı, "Üniversitedeyken hemşehrilerime bireysel olarak hizmet ediyordum. Belediye başkanlığı görevim ile tüm halkımıza hizmet etmeye başladım. Bunun manevi mutluluğunu yaşıyorum. Vatandaşlarımızın mutluluğunu görmek, onların hayır dualarını almak benim için çok önemli. Bu görevden hiçbir maddi beklentim olmadı. Eşim Nazan Hanım bana bu konuda çok destek oluyor" diyerek vicdanının rahat olduğunu söyledi.

Gazeteci Abdullah Temizyürek'in "Hatay'ın her kesiminden nasıl oy alabildiniz?" sorusuna da açık yüreklilikle cevap veren Başkan Savaş, " İdeallerinideolojilerin önüne geçmesi gerekiyor. Eğer idealimiz Hatay'ı yönetmek, yüceltmekse, bu toplumun bütününü kucaklamaksa ideolojilerimizi bir kenara bırakmalıyız. Ben bunu başardım. Çünkü ay yıldızlı bayrağımızın altında, yüzü Ankara'ya dönük tüm vatandaşlarımızın mutluluğu için çalıştım" diyerek bu düşüncesinin üniversitedeki görev süresinde de aynı olduğunu belirtti.

"HATAY HALKINA SARILMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

SARIL kampanyasının da bu noktadan hareketle çıktığını da paylaşan Başkan Savaş, "Bu topraklarda hep ayrıştırılma oldu. Ancak biz bunun tam tersini düşünerek hareket ediyoruz. Tıpkı Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğu gibi birbirimize dört elle sarılmak istiyoruz. Onun için AKP ve MHP seçmeni de bana oy veriyor. Bu tablo hem bizim hem de toplumumuz için büyük başarı" diyerek Hatay halkına sarılmaya devam edeceklerini ifade etti.

YAPILAN VE YAPILACAK PROJELER MASAYA YATIRILDI

Programın ilerleyen dakikalarında Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Lütfü Savaş'ın projeleri konuşuldu. Yeni dönemde 2 milyar 600 milyon liralık projelerinin hazır olduğunu belirten Lütfü Savaş, "İktidar temsilcileri Hatay'ın altyapısı için 17 yılda hiçbir şey yapmamış. Örneğin her seçim iktidar partisine yüksek oy veren Altınözü'ne hiçbir şey yapılmamış. Yollar, kanalizasyon, içme suyu, arıtma tesisi adına hiçbir şey yapılmamış. Biz Altınözü köylerinin tamamına suyu ulaştırdık. Kanalizasyon hatları yaptık, içme suyu şebekesi yaptık. Yolları beton asfaltla tanıştırdık. Menfezler, köprüler, mezarlıklar yaptık. Bununla beraber şehrimize 8 arıtma tesisi yaptık, 11 tane daha yapacağız. Ovaya kanalizasyon suyu karışıyordu. Ovayı temiz suyla buluşturduk" dedi.

"HİZMET YAPARKEN DEĞİL MECLİSTE KARAR ALIRKEN ZORLANDIK"

Hizmetleri yaparken değil ama karar alırken Meclis'te yorulduğunu da açıklayan Başkan Savaş, "İktidar partisinin temsilcileri şehrimize hayırlı kararlar alacağımız zaman bizi engelledi. Hayırlı hizmetlere destek veren gruplara ve meclis üyelerine teşekkür ederim ancak hizmete engel olan kişi şu anda Hatay'ı yöneteceğini söylüyor" dedi.

Lütfü Savaş, Hatay halkının merakla beklediği EXPO ile ilgili de bazı açıklamalarda bulundu. EXPO alanının kalıcı olacağını ve Hatay'a uzun yıllar hizmet edeceğini de vurgulayan HBB Başkanı, çalışmalarına bu sene içinde hız vereceklerini ifade etti.

"BU ARKADAŞLARIN İŞİ GÜCÜ FİTNE VE DEDİKODU ÜRETMEK"

EXPO'ya başvuru sürecinde Turizm ve Kültür Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın yardımı olmadığını belirten Başkan Savaş, "Hüseyin Bey'in bu proje için tek katkısı olmadı. Yıllarca Uzun çarşı esnafını oyaladılar. Uzun Çarşı'da sokak sağlıklaştırma yapacağız dediler, yapmadılar. Bakın biz eski Antakya sokaklarında bunu yapıyoruz. Bu arkadaşların işi gücü fitne ve dedikodu üretmek. Hatay halkı hakkını istiyor diye kampanya yaptık. Bu arkadaşlar Hatay halkının hakkını aldığını ifade ettiler. Kişi başına düşen gelirlerimiz azaldı. Bunu söyledik ama bu arkadaşlar olaya ideolojik yaklaştılar" diyerek Hatay insanının yaşadığı ekonomik mağduriyette iktidar temsilcilerinin payının olduğunu belirtti.

Amik Ovası'nda yaşayan bölge halkının mağduriyetine kendilerinden başka destek veren kişi ya da kurumun olmadığını da sözlerine ekleyen Başkan Savaş, "Bölgede aylardır yaşanan mağduriyeti gidermek için ekiplerimiz seferber oldu. İş makinelerimiz ve ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Ama iktidardaki arkadaşlar bu olaya sessiz kaldılar. Sadece beni kötülüyorlar" dedi.

"HATAY'IN GELECEĞİNDE TURİZM VAR"

Hatay'ın gelecek yıllardaki ekonomik gelirlerinin büyük payının turizmden elde edeceğini belirten Başkan Savaş, "Biz turizm ve ticaret potansiyelimizi geliştirecek çalışmalar yapmaya kalktıkça engellendik. HADO bunun en büyük örneğidir. Bunu bize yaptırmak istemeyip kendileri yapmak istedi. Devlette devamlılık esastır. Bu arkadaşlar kendini devlet zannediyor" diyerek yapmak istedikleri hizmetlerin engellendiğini bir keza daha yineledi.

LÜTFÜ SAVAŞ'TAN ÜRETİCİYE DESTEK MÜJDESİ

Yeni dönemde altyapı çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Başkan Savaş, "Altyapı yapmaya devam edeceğiz. Doğal gazı olabildiğince fazla noktaya taşımak istiyoruz. Sayın Valimiz yaptığımız başarılı çalışmaları görünce dere ıslahı sorumluluğunu bize verdi. Spora, sanata destek vermeye devam edeceğiz. Üretime daha fazla katkı vereceğiz. Kadın üreticilerimizin ekonomiye katkı vermesine destek sunacağız. 250 kadınımız şehrimizde kullandığımız çiçekleri üretiyor. El sanatlarımıza, yerli üretimimize katkı sunacağız. Süt üreticilerimizden süt alıp çocuklarımıza ulaştıracağız. Maddi durumu elverişli olmayan vatandaşlarımıza bu hizmeti ücretsiz sağlayacağız. Zeytin üreticimize, arıcılarımıza, hayvancılıkla uğraşan köylümüze omuz vereceğiz. Hayvanlarımızın gübrelerinden biyogaz enerji üreteceğiz. Bunların hepsini kooperatifimiz aracılığıyla gerçekleştireceğiz" diyerek üreticiye müjde verdi.

"HATAYSPOR SÜPER LİG'E ÇIKACAK"

Yeni dönemde Arsuz-İskenderun-Belen'in ortak noktasında, Defne'de ve Kırıkhan'da spor kompleksi yapacaklarını, bunun projelerinin hazır olduğunu belirten Başkan Savaş, "Antakya'daki spor kompleksinde her kesimden vatandaşımız faydalanıyor. Bunun sayısını arttıracağız. Spora destek vermek beni mutlu ediyor. Engelli basketbol takımımız namağlup şampiyon oldu ve 2. Lig'e yükseldi. İşitme engelli futbol takımız Süper Lig'de. Satranç takımımız şampiyon oldu. Kadın basketbol takımımız Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 2 kez kazandı. Hatayspor'un ilk ikiye girerek Süper Lig'e çıkacağına inanıyorum. En kötü ihtimalle play-off oynayarak çıkarız" dedi.

"DEVLET BÜYÜKLERİMİZ YAŞADIĞIMIZ SORUNA KUŞAK VERMELİ"

Kentte yaşayan Suriyeli vatandaşlar ile ilgili daha önce söylediği sözleri bir kez daha yineleyen Lütfü Savaş, "Şu anda doğum oralarına baktığımız zaman Hatay'da doğan Suriyeli bebek sayısı Hataylı bebek sayısından fazla. Bu seçimde 2 tane muhtar adayları var. Önümüzdeki seçimde belediye başkanı bir sonraki seçimde büyükşehir belediye başkan adayı çıkarabilecekler. Biz istiyoruz ki din kardeşlerimizi misafir edelim, sağlık ve eğitim sorunlarıyla ilgilenelim ama daha sonra onları sınırın diğer yakasında kurulacak güvenli bölgeye, yani kendi vatanlarına gönderelim. Ben bunu söylüyorum çünkü Hatay halkı bunu düşünüyor" diyerek devlet büyüklerinden bu soruna kulak vermelerini istedi.

BAŞKAN SAVAŞ TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLEDİ

Programın son bölümünde seçim güvenliği ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Başkan Savaş, "Ev sahibi olan devletimizdir. Devletimizin buradaki temsilcisi Sayın Valimizin bu konuda gerekli adımları atacağına inanıyorum. Biz de kendi payımıza düşen ne varsa yapacağız. Kim kazanırsa kazansın kazanan Hatay olsun, Türkiye olsun. Seçimde yarışacak tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi.