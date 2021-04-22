Gazeteciler Vali Soytürk ile bir araya geldi - Son Dakika

Kilis Basın Cemiyeti Başkanı Abdullah Alpdağ ve beraberindeki üyeler, Vali Recep Soytürk ile bir araya geldi.

Kısa sürece önce Olağan Genel Kuruluda Kilis Basın Cemiyeti Başkanlığına seçilen Abdullah Alpdağ ile yönetim kurulu üyeleri Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Vali Recep Soytürk, Kilis Basın Cemiyeti Başkanı Abdullah Alpdağ ile yönetim kurulu üyelerine başarılar dilediğini ifade etti.

Vali Soytürk, Korona virüsle ilgili tedbirlerin devam ettiğini ifade ederek, "Bir haftadan beri birazda da olsa vaka sayasında düşüş var. Alınan tedbirler ve vatandaşlarımızın kurallara uyması ile birlikte ilimizde korona sayısında düşüş olacağını tahmin ediyorum. Günlük 130 olan vaka sayısı 70-80 bandına kadar düştü" dedi.

Vali Soytürk, Suma Fabrikasının arsasına yapılacak okullar ile ilgili projelerin devam ettiğini ifade ederek, "Birden fazla proje hazırlanıyor. Arsaya uygun en makul proje hangisi olursa onu uygulamaya geçireceğiz. Bizzat projeleri takip ediyorum. İnşallah ilimize yakışan 5-6 civarında okulumuzu ilimize kazandıracağız" dedi. - KİLİS