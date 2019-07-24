Son Dakika Haberleri: Gazeteciler ve Basın Bayramı için özel kutlama
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Gazeteciler ve Basın Bayramı için özel kutlama

7 dakika önce

KAYSERmall Outlet yönetim ekibi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Günü'nde Kayseri basın camiasıyla bir araya geldi.

Gazeteciler ve Basın Bayramı için özel kutlama, System.String[]
KAYSERmall Outlet yönetim ekibi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Günü'nde Kayseri basın camiasıyla bir araya geldi.

Kayseri'de, basın sektöründe çalışanları onurlandırmak ve teşekkür etmek amacıyla düzenlenen organizasyonda 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Günü kutlandı.

Sıcak bir atmosfer içerisinde gerçekleşen toplantıda söz alan KAYSERmall AVM Müdürü Serkan Gök, "Tüm şartlar altında büyük bir gayret ve özveri ile görevlerini yerine getirmeye çalışan basınımızın güzide mensuplarının bayramını kutluyor, her birine başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ
Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:52 Kaynak: İHA
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