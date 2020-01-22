Gazeteciler ve din görevlilerine ilk yardım eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazeteciler ve din görevlilerine ilk yardım eğitimi - Son Dakika

Gazeteciler ve din görevlilerine ilk yardım eğitimi

6 saat önce

AFAD Başkanlığı koordinesinde Adıyaman Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından gazeteciler ve din görevlilerine ilk yardım eğitimi verildi.

Gazeteciler ve din görevlilerine ilk yardım eğitimi, System.String[]

AFAD Başkanlığı koordinesinde Adıyaman Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından gazeteciler ve din görevlilerine ilk yardım eğitimi verildi.


Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) salonunda İlk Yardım Eğitimcisi Metin Tırtık ve Kamber Özkara tarafından ilk yardım eğitimi verildi.


Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalar eğitimde gösteriliyor.


Yaşanabilecek acil durumlarda ilk yardım uygulamalarını öğrenmek ve ilkyardım becerilerinin güncel tutulması için Türkiye'de afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi için AFAD'ın yürüttüğü Afetlere Hazırlık Yılı, 7.ayında, "ilk yardım" konusuna odaklanıyor. AFAD, her an karşılaşılabilen ev, trafik ya da iş kazalarında kendileri ile en yakınlarına yardım edebilmeleri için vatandaşlara ilk yardım uygulamalarını öğrenme ve becerilerini güncel tutma çağrısı yapıyor. AFAD, kazalarda basit uygulamalarla kurtarılabilecek yaşamların birkaç dakika içinde yitirilmemesi için vatandaşları harekete geçmeye çağırıyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

112 Acil Servisi'ne gelen ihbarlar "pes" dedirtti! Arayıp ekmek siparişi veriyorlar
Son dakika: Ege'de art arda depremler! Son depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı Meteoroloji'den peş peşe fırtına uyarısı! Yarın sabah etkisini gösterecek Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 22:26:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazeteciler ve din görevlilerine ilk yardım eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]