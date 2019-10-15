Son Dakika Haberleri: Gazeteciler ve doktorların kaldığı otele havan topu düştü
Son Dakika 3. Sayfa Gazeteciler ve doktorların kaldığı otele havan topu düştü

Gazeteciler ve doktorların kaldığı otele havan topu düştü

1 saat önce

- Gazeteciler ve doktorların kaldığı otele havan topu düştü Merminin patlamaması büyük bir faciayı önlediŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gazeteciler ve doktorların kaldığı otele havan mermisi ile roket düştü.

- Gazeteciler ve doktorların kaldığı otele havan topu düştü

Merminin patlamaması büyük bir faciayı önledi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gazeteciler ve doktorların kaldığı otele havan mermisi ile roket düştü. İHA muhabirleri de büyük tehlike atlattı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Barış Pınarı Harekatını takip eden basın mensuplarının konakladığı odaya havan mermisi düştü. Merminin patlamaması büyük bir facianın önüne geçti. İlçe emniyet ekipleri olay sonrası geniş güvenlik önlemi aldı. İHA muhabirleri Refik Fidan ve Cahit Özçelik'te büyük tehlike atlattı. Gazeteciler ve doktorlar olayı yara almada atlattı.

Dün, gün boyunca ilçe merkezine 70 roket ve havan mermisi düşmüştü.

Gazeteciler ve doktorların kaldığı otele havan topu düştü

Ceylanpınar, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:27 Kaynak: İHA
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