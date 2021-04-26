Gazeteciler "Yeşil Gaziantep" için ağaç dikti - Son Dakika

Gazeteciler "Yeşil Gaziantep" için ağaç dikti

GAZİANTEP - Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü "Yeşil Gaziantep" Projesi kapsamında üyeleriyle hatıra ormanı oluşturdu.

Şehirgösteren Mahallesi'ndeki törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve Gazeteciler katıldı.

"Gazetecilerimiz çözümün parçası"

Gaziantep Valisi Davut Gül buradaki gazetecilerin sorunun değil çözümün bir parçası olamaya çalıştığını ifade ederek, "Bugün 17.'sini büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde sizlerle birlikte inşallah oluşturacağız. Şehir içerisinde yapılan ağaçlandırmanın çok önemi var. Ama en önemlisi ağaçların boylu olmasıdır. Daha yeşil ve yaşanabilir bir Gaziantep oluşturmanın gayretindeyiz. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu anlamda gazetecilerin verdiği desteği çok önemsiyorum. Çünkü gazeteciler bu kentin gözü ve kulağıdır. Buradaki gazetecilerimiz her zaman sorunun değil çözümün parçası olmaya çalışıyor. Sonuçta herkes daha yeşil bir Gaziantep istiyor. Ama bunu isterken herkesin bir şeyler yapması gerekiyor" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Yeni bir haftaya hayırlı bir iş ile başladık. ismimizin yanında ne yazarsa yazsın, yarın arkamızda ne söylettiğimiz çok önemlidir. Arkamızdan hayır duaları almak arkamızdan güzel işler yapmak için ben ve arkadaşlarımız bugün buradayız. Biz bu şehrin emrindeyiz, hizmetindeyiz" şeklinde konuştu.

"Bu önemli projede yer almaktan mutluyuz"

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay böyle önemli bir projede yer almaktan gurur duyduklarını belirterek, "Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak böylesine önemli bir projede yer almaktan gurur duyuyoruz. Ben bunu özerimize düşen bir vazife, bir sorumluluk olarak görmekteyim. Bu projeyi destekliyoruz. Gazeteci meslektaşlarımızın birer dikili ağacı olmasını istedik. Sayın başkanımız bizi kırmayarak kentimizin güzide yeri olan şehirgösteren mahallesinde bu alanı bizlere tahsil etti. Bizlerde çınar ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız" ifadelerine yer verdi.

"Sonraki nesillere bırakacağımız en önemli şey, yeşil bir çevredir"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin desteği için ben ayrıca teşekkür ederim. Belediyeler olarak biz yeşile gereğinden fazla destek vermeye önem veriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, bizden sonraki nesillere bırakacağımız en önemli şey, yeşil bir çevredir" diye konuştu.