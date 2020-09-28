Gazeteciler Yıldız, Dükel ve astsubay Baran hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı - Son Dakika

Gazeteciler Yıldız, Dükel ve astsubay Baran hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteciler Müyesser Yıldız, İsmail Dükel ve Astsubay Erdal Baran hakkında, 'Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçundan düzenlenen iddianame mahkemece kabul edildi.

Gazeteciler Yıldız, Dükel ve astsubay Baran hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı, System.String[]

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteciler Müyesser Yıldız, İsmail Dükel ve Astsubay Erdal Baran hakkında, 'Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçundan düzenlenen iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede, Astsubay Baran'ın, Suriye ve Libya'ya yönelik askeri harekat konusunda Yıldız ve Dükel'e bilgi verdiği, Genelkurmay tarafından doğrulanan bu bilgilerin 'gizli' ibareli olduğu vurgulandı.

Terör suçlarından sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz tarafından düzenlenen 180 sayfalık iddianame, Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamenin kabul edilmesiyle, Yıldız, Dükel ve Baran'a yöneltilen suçlamalar ile soruşturmanın detayları da ortaya çıktı. İddianamede, soruşturmanın 13 Aralık 2019 tarihinde, savcılığa yapılan 'Hadımköy Kışla Komutanlığı'nda görevli Astsubay Erdal Baran devlete karşı suç işlemekledir. Gizli kalması gereken operasyonlara ait bilgileri dışarıya veriyor' ihbarı üzerine başlatıldığı ve Baran'ın mahkeme kararıyla teknik takibe alındığı yer aldı.

GENELKURMAY:  BİLGİLER DOĞRU ANCAK GİZLİ İBARELİ Yapılan takip sonucu TSK personeli Erdal Baran'ın, Suriye harekatı öncesi askeri harekatları tehlikeye sokacak devlet sırı niteliğindeki bilgileri gazetecilerle paylaştığının tespit edildiği aktarıldı. İddianamede her 3 ismin telefon konuşmalarının dökümlerine de yer verildi. Bu tutanaklarda Erdal Baran'ın 17 Aralık 2019'da Müyesser Yıldız'ı aradığı ve Suriye'deki faaliyetler hakkında bilgi verdiği yer aldı. Bu konuşmalarda Baran, Yıldız'a Suriye'deki faaliyetler hakkında bilgi veriyor ve kendisine bilgi aktaran kişinin, 'Ruslarla yaptığımız devriyelerin çoğu çakma. Hiç birisi gerçek anlamda tamamlanmadı' dediğini aktarıyor. Baran, Libya'ya gidecek birlik hakkında da detaylı bilgi veriyor. İddianamede bu tapelerle ilgili ise 'Devletin güvenliği ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıkladığı düşünülen Erdal Baran'ın, Libya'ya gönderilmesi muhtemel birlikler, Türk askerinin Suriye içerisindeki harekat tarzı hakkında edindiği bilgileri ODA TV haber sitesinden gazeteci Müyesser Yıldız'a aktardığı, Müyesser Yıldız'ın kendisine istihbarat raporlarını sorduğu, istihbarat raporlarının kesildiği bilgisini verdiği' değerlendirilmesi yapıldı. Erdal Baran'ın İsmail Dükel ile de konuşma dökümlerinin yer aldığı iddianamede, konuşma içeriklerinde yer alan bilgilerin Genel Kurmay Başkanlığı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na sorulduğu, her iki kurumun da bilgileri doğruladığı ve bu bilgilerin gizli olduğu, kamuoyu ile paylaşılmadığı bilgisinin verildiği aktarıldı. Yine iddianamede Baran'ın, Yıldız'a Libya'ya gönderilecek birliklerin isimleri, personel talepleri, güzergah ve gönderilme tarihi gibi gizli kalması gereken askeri bilgileri paylaştığı belirtildi.  'KİM BU HAFTER'LE GÖRÜŞEN TÜRK KOMUTANLAR' YAZISINDAKİ BİLGİLER DE BARAN'DANİddianamede, Müyesser Yıldız'ın Şubat 2020'de Oda TV'de yayınlanan 'Kim Bu Hafter'le görüşen Türk Komutanlar' başlıklı köye yazısındaki bilgiler, Suriye'deki birliklerin durumu, Libya'ya gitmesi olası birliklerin isimleri, yapılan hazırlıklarla ilgili bilgileri Baran'dan aldığı belirtilerek, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'na, bu bilgilerin 'Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlan bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgiler' olup olmadığının sorulduğu ve gelen cevapta, Baran'ın Libya konusunda Yıldız ve Dükel'e verdiği bilgilerin doğru olduğu, bu bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmayan gizli bilgiler olduğunun belirtildiği aktarıldı. Yine, Baran'ın her iki gazeteciye de çatışma bölgelerinde şehit ve yaralı konusunda bilgiler verdiği de aktarıldı.'GAZETECİLİK KİMLİĞİNİ USULÜNE AYKIRI KULLANDILAR' İddianamede, Yıldız ve Dükel'in muhatap oldukları kişinin TSK personeli olduğu ve verdiği bilgilerin 'Devletin Gizli kalması Gereken Bilgileri' niteliğini taşıdığını bildikleri halde gazetecilik kimliğini usulüne aykırı olarak kullandıkları belirtildi. Yıldız için 'devletin gizli bilgilerini temin ve ifşa etmekte tereddüt etmediği' belirtilerek, 'Genelkurmay Başkanlığı içerisinde istihbarat birimlerinde veya bizzat harekatta görev alanların dışında hiçbir Genelkurmay personelinin bilmemesi gereken bilgileri temin ettiği, bir kısmını yayımlayarak açıkladığı ve yeni araştırmalar yaparak bilgiler elde etme konusunda Astsubay Erdal Baran'ı yönlendirdiği, devletin özellikle Suriye ve Libya politikaları ve askeri harekat planları hakkındaki; 'Libya'ya gönderilecek birlikler ile gitmesi olası birlik isimleri, birliklerin yapıları ile ilgili gizli askeri bilgiler, toplanma bölgeleri, personel talepleri, güzergah ve gönderilme tarihi, orada kullanılacak silah, teçhizat ve malzemelerin neler olduğu, Libya'da bulunan unsurlara yönelik lojistik takviyesi, şehit veya yaralı tahliye güzergahı gibi gizli bilgileri alarak köşe yazılarını kaleme aldığı' ifadesi yer aldı.

Yıldız, Dükel ve Baran, Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesince 'Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçlamasıyla 6 yıl 3 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.


Müyesser Yıldız, Cumhuriyet, Astsubay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 20:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gazeteciler Yıldız, Dükel ve astsubay Baran hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı - Son Dakika

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