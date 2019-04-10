Son Dakika Haberleri: Gazeteciler, Yüksek Okul Müdürünü Ziyaret Ettiler

Gazeteciler, Yüksek Okul Müdürünü Ziyaret Ettiler

31 dakika önce

Zonguldak Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı ve yönetim kurulu üyeleri ile beraber Alaplı İlçesinde görev yapan gazeteciler, Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oturak'ı makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu.

Gazeteciler, Yüksek Okul Müdürünü Ziyaret Ettiler, System.String[]
Zonguldak Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı ve yönetim kurulu üyeleri ile beraber Alaplı İlçesinde görev yapan gazeteciler, Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oturak'ı makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu.

Dernek Başkanı Bostancı, Alaplı İlçesinde görev yapan basın hakkında bilgiler verirken, Alaplı İlçesinde sık sık gündemden düşmeyen 4 yıllık Fakülde yönünde bölüm açılması için basına büyük görev düştüğünü vurguladı. Yapılan ziyarette konuşan Bostancı, "Alaplı basını olarak ilçemize yapılacak her türlü hizmetin destekçisi olma adına üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr.Üyesi Ahmet Oturak 'Amacımız en iyi eğitimi vermektir'

Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr.Üyesi Ahmet Oturak, yerel basının üniversitenin gelişmesi ve şehir ile bütünleşmesi adına önemli görev yaptığını söyledi. Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Oturak,"Yüksek Okulumuzda kurulu bir düzen var. Bizim öncelikli amacımız öğrencilerimizin en iyi ve en kaliteli eğitimi almaları. Bunun için de öğretim üyelerimizin kendilerini daha da geliştirmeleri adına çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca şu an Okulumuzda 1500 tam kapasiteli Öğrenci bulundurmaktayız, önümüzdeki yeni dönemde bu sayı yeni bölümleri açılmasıyla bu sayı 2400 Öğrenci seviyesine çıkacaktır" dedi.

Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Oturak, Alaplı basınının önemli olduğunu ve toplumu bilgilendirme de önemli görev yaptığını ifade ederek Okulumuza yaptığı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:35 Kaynak: İHA
Zonguldak, Alaplı, Güncel
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