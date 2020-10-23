Gazetecilerden Azerbaycan ziyareti - Son Dakika

Anadolu Yayıncılar Derneği'nin öncülüğünde Türkiye'den katılım sağlayan basın mensupları Azerbaycan ziyaretinde Bakü ve Gence'de temaslarda bulunulacak.

Anadolu Yayıncılar Derneği ve Azerbaycan Yeni Çağ Medya Grubu organizasyonu ile TİKA ve Yurtdışı Akraba Topluluklar Başkanlığı desteği ile gerçekleştirilecek olan Azerbaycan ziyaretinde Bakü ve Gence'de temaslarda bulunulacak.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan Yaptığı açıklamada, Türk ve Azerbaycanlı gazeteciler bir araya gelecekler. Anadolu medyası ve ulusal basın temsilcileriyle Bakü'ye geldik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, Biz "tek millet, iki devlet" anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşlerimizle dayanışmamızı güçlendirerek süreceğiz" dedi.

Burhan, "Anadolu'dan Azerbaycanlı kardeşlerimize dualarımızı götürüyoruz" diye konuştu. - ANKARA