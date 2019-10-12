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Son Dakika Güncel Gazetecilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Gazetecilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Bolu Gazeteciler Cemiyetine (BGC) üye basın mensupları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdi.

Gazetecilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Bolu Gazeteciler Cemiyetine (BGC) üye basın mensupları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdi.

BGC üyesi basın mensupları, operasyon bölgesinde bulunan Mehmetçik ile bölgede görev yapan gazetecilere moral vermek için Bolu Valiliği önünde bir araya geldi.

Burada açıklama yapan BGC Başkanı Bülent Velioğlu, Türk ordusunun Suriye'de DEAŞ, YPG ve diğer terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için bir araya geldiklerini kaydetti.

BGC üyeleri olarak bütün esnafa Türk bayrağı vererek iş yerlerine asmalarını isteyeceklerini ifade eden Velioğlu, "Terörle yıllarca mücadele eden komandolarımıza moral vermek için Köroğlu'nun torunları olarak ordumuza, askerlerimize, devlet adamlarımıza ve orada görev yapan herkese destek olmak için bugün esnafımıza bayrak vereceğiz. Bu duyarlılığı Türkiye'de herkesin göstermesini istiyoruz çünkü oradaki askerlerimizin morale ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Bölgede görev yapan askerlerin bu hassasiyeti gördüğünde yüzlerinin güleceğini de dile getiren Velioğlu, operasyon bölgesindeki gazetecilerin de yalnız olmadığını vurgulamak istediklerini dile getirdi.

Velioğlu'nun açıklamasının ardından gazeteciler ellerindeki Türk bayraklarını İzzet Baysal Caddesi'ndeki iş yerlerine dağıttı. Gazetecilerin yaptığı etkinliğe Bolulular da destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:52 Kaynak: AA
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