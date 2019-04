Gazetecilerden Başkan Memduh Büyükkılıç'a Ziyaret

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette Büyükkılıç'a yeni görevinde başarılar dileyen Altınkaya, Büyükkılıç'ın çalışkan yapısıyla birlikte halka vaat ettiği projelerinin tamamını belki de daha fazlasını hayata geçireceğine inandığını söyledi.



Büyükkılıç'ın basınla olan diyaloğunun geçmişten günümüze hep iyi olduğunu, bunun yeni dönemde katlanarak artacağına inandığını belirten Altınkaya, şunları kaydetti:



"Basınla ilişkiler konusunda Melikgazi Belediyesinde geride bıraktığımız 20 yıl içerisinde çok sıcak, samimi, candan bir diyaloğumuz oldu. Burası büyükşehir olduğu için basınla ilişkilerini 16 kat daha artıracağından hiç şüphemiz yok. Onun yaptığı her doğru, her başarılı işi arkadaşlarımızın alkışlayacağından eminim. Gazeteci meslektaşlarımız genellikle yerli ve milli bir çizgide yayın yapıyorlar. Gördükleri bir sıkıntı, eksikliği de makul oranda yapıcı bir şekilde eleştireceklerdir. Başkanımızın da bu eleştirilere her zaman makul, mantıklı demokrasinin bir gereği olarak bakacağından hiç şüphem yok. Bu vesileyle başkanımızın yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum."



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç da 31 Mart seçimlerinin Kayseri'ye yakışır bir olgunluk içerisinde geçtiğini belirtti.



Huzurlu bir seçim sürecinin Kayseri'de yaşanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, "Buna katkı sağlayan tüm siyasi partileri, belediye başkan adaylarını ayrı ayrı kutluyorum. Buna en büyük katkıyı gazeteci dostlarımızın sağladığına inanıyorum. Çünkü sizlerin olgun yaklaşımı, şehrimizin hep güzel anılmasına önemli katkı sağladı." dedi.



Gazetecilerin önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini ifade eden Büyükkılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İnsanın olduğu yerde hata olur ama art niyet olmadıktan sonra bir çok şeyin çözümü bulunur. Hatalarımız olduğunda da hiç çekinmeden nezaket kuralları içerisinde bizlere hatırlatmanızı da ayrıca beklediğimizi belirtmek istiyorum. Her birinize hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Bizleri sevenleri büyükşehir belediyesi ve 16 belediye başkanıyla birlikte mahcup etmeyeceğimize inanıyorum. Çünkü biz ayrıştırmayız, ötekileştirmeyiz, bize yakışmaz, insanlarımıza hizmet için varız. Seçim sonuçlar herkese hayırlı uğurlu olsun."



Ziyaret sonunda Büyükkılıç, günün anısına gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

