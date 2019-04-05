Son Dakika Haberleri: Gazetecilerden Başkan Mustafa Palancıoğlu'na Ziyaret

Gazetecilerden Başkan Mustafa Palancıoğlu'na Ziyaret

33 dakika önce

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya ve yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanı seçilen Mustafa Palacıoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gazetecilerden Başkan Mustafa Palancıoğlu'na Ziyaret, System.String[]
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya ve yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanı seçilen Mustafa Palacıoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Palancıoğlu'na yeni görevinde başarılar dileyen Altınkaya, Palancıoğlu'nun Talas Belediyesinde yaptığı başarılı çalışmaları Melikgazi'de de gerçekleştireceğine inandığını söyledi.

Palancıoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yoğun bir seçim döneminin nihayetinde vatandaşların teveccühle Melikgazi Belediye Başkanlığına seçildiğini ve bundan sonraki süreçte de halkın yararına olan işlere imza atmak için gayret göstereceklerini ifade etti.

Melikgazi ilçesinin Türkiye'nin en büyük ilçeleri arasında yer aldığını, kendilerinin de bu kapasitenin farkında olarak farklı projeleri hayata geçireceklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kentin kültür ve sanat alanındaki seviyesini yükseltmek için önemli projelere imza atacağız. Basına yerelde destek vermenin dışında ulusal anlamda da sizleri desteklemenin mücadelesini vereceğiz. Basının toplum üzerinde çok büyük etkisinin olduğunu düşünüyorum. Gazeteleri okuyan, televizyonları izleyen insanlar o gün izlediği haberlerin verdiği psikoloji ile iş ve eğitim hayatına başlıyor. Dolayısıyla insanların moral motivasyonunu yükseltecek, insanların eğitimine katkı sunacak, daha nitelikli bir Kayseri'yi oluşturmak istiyorsak basın yayının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü kültürel seviyenin, ekonomik seviye ile birlikte eş orantılı artması lazım. Aksi takdirde çok zengin ama içi boş toplum oluşur. İnşallah kültürel, sanatsal alanda hep beraber çalışmalara yapmayı arzu ediyorum. "

Ziyaret sonunda Palancıoğlu, günün anısına gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:11 Kaynak: AA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Kayseri, Altınkaya, Melikgazi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Başkanı Halit Demir, Aldığı Yüzde 84,01 Oy Oranıyla Rekor Kırdı 11 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismara 16 Yıl Hapis Fantazi İçin Eşlerini Değiştirirken Yakalandılar: 8 Gözaltı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim Süreci Bitti, Şimdi Mahkeme Süreci Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 15:44:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazetecilerden Başkan Mustafa Palancıoğlu'na Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]