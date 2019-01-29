Son Dakika Haberleri: Gazetecilerden Başkan Tekintaş'a Ziyaret

Gazetecilerden Başkan Tekintaş'a Ziyaret

57 dakika önce

Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ı ziyaret etti.

Gazetecilerden Başkan Tekintaş'a Ziyaret, System.String[]
Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ı ziyaret etti.

Tekintaş, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 17. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın Ordu'da yapıldığını anımsatarak, böyle organizasyonların Ordu'nun tanıtımına önemli katkı sunduğunu söyledi.

Böyle etkinliklerde işbirliği yaptıkları için mutlu olduklarını dile getiren Tekintaş, şöyle konuştu:

"Büyükşehir ve Altınordu Belediyemiz, Valilik ve ilgili kurumlar ile bu tip organizasyonlarda işbirliği yapıyoruz. Bu ortaklık hem basın camiasında hizmet veren sizler için önemli hem de ilimizin, belediyemizin ve yapılan hizmetlerin tanıtımı için önemlidir. İnanıyorum ki misafirleri burada ağırlarken bir eksiklik bırakmamak üzere büyük gayret gösterdiniz. Biz de bu süreçte mümkün olduğunca maddi ve manevi katkılarımızı sunarak bu çalışmaların birlik içinde yürümesine gayret ettik. Bu teşekkür plaketini millet adına aldığımızı ifade etmek isterim. Çünkü Ordu halkı adına onları burada ağırlamış olduk. Yaptığımız her türlü iyi işin altına atılan imzalar, millet adına atılan imzalardır."

Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen ise toplantının başarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Etkinliğe 77 cemiyet ve 8 federasyon başkanının katılım gösterdiğine dikkati çeken Tekintaş, "Toplantının haberlerde yer bulması ile ilin tanıtımına da ciddi katkı sunulmuş oldu. Teşekkürlerimizi bir kez daha iletiyoruz. Şehrimizin tanıtılması noktasında Başkan Tekintaş'tan Altınordu ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde çeşitli taleplerimiz oldu. Sağ olsun, bizleri geri çevirmedi. Kendisiyle çok rahat çalıştık. Bu manada da kendisine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Erişen, daha sonra Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 17. Başkanlar Kurulu Toplantısı'na sunduğu katkılar için Tekintaş'a teşekkür plaketi takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:23 Kaynak: AA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Eylül, Ordu, Güncel
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