Gazetecilerden Cammu Keşmir'deki internet kısıtlamalarına protesto

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir grup gazeteci, Narendra Modi yönetiminin 5 Ağustos'tan bu yana uyguladığı internet ve telefon kısıtlamalarını protesto etti.

Srinagar'daki Keşmir Basın Kulübünde toplanan yaklaşık 50 gazeteci, Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetinin bölgede uyguladığı kısıtlamalara tepki gösterdi.

Kulübe giren polisler, gazetecilere, sokağa çıkmaları halinde cezalandırılacakları uyarısında bulundu.

Gazeteciler, devlete ait bir binada internet kullanabiliyor

Grup adına açıklama yapan gazeteci Parvez Buhari, internetin gazeteciler için hayati önemde olduğunu vurgulayarak, "Bunun için para ödüyoruz. Bedava bir şey talep etmiyoruz. Ücretini ödediğimiz hizmetlerin düzeltilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Buhari, hükümetin kurduğu medya merkezinde internet kullanmanın "küçük düşürücü bir durum" olduğunun altını çizerek, "Gazeteciler kendilerine sıra gelene kadar bekliyor. Onlara kısa bir süreliğine izin veriliyor. Gazetecilerin bu kadar kısıtlı bir yerde okuması ve kaynaklarıyla bağlantı kurması mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Keşmir Vizyon'un İngilizce Editörü ve Keşmir Editörleri Derneğinin Sözcüsü Şafat Kira ise internetsiz bir gazete çıkarmanın "susuz balık" gibi hissettirdiğini dile getirdi.

İsmini vermek istemeyen bir başka editör de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazetecilere yönelik internetin engellenmesinin "gazeteciliği düzenlemeyi" hedeflediğini ifade etti.

Ünlü gazetelerin son 3 aydır başyazı yayımlamadığı bilgisini paylaşan editör, "Temel bir gazetecilik aracı olarak devlet kurumunu kullandığınızda ne tür bir gazeteciliğin ortaya çıkabileceğini hayal edebilirsiniz." diye konuştu.

Bölgedeki gazeteciler, internete, basın kulübüne kısa bir mesafedeki devlete ait Bilgi Departmanı odalarından birinde bulunan Medya Kolaylaştırma Merkezi'nden erişebiliyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.