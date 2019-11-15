Gazetecilerden Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Yıldız'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa, Kenthaber 24 imtiyaz sahibi Hasan Çakmak ve İHA muhabiri Selçuk Kaya, Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız'a ziyarette bulunarak fikir alışverişinde bulundular.



İHA Erzincan Bölge Müdürü Akbuğa, ziyarette İhlas Haber Ajansı'nın çalışmaları hakkında çeşitli bilgiler aktardı.



Akbuğa, İhlas Haber Ajansı'nın yurtiçinde 90, yurtdışında 55 bürosuyla, 28 canlı yayın aracı ve fiy away uplinkle, yurt geneline yayılmış 82 görüntü geçme istasyonuyla, dünya standartlarında teknik alt yapısı ve 800 deneyimli personelle, 400'den fazla son teknoloji kamera ile haber alabilme ve teknoloji çözümlerle bunu müşteriye iletme kabiliyetine sahip bir ajans olduğunu belirterek, "Hazırladığımız haber, fotoğraf ve görüntüleri TV kanallarına ulusal ve yerel servis hizmeti veriyoruz. İhlas Haber Ajansı, haberdeki başarısını profesyonel ekip ve son teknoloji ekipmanlarıyla prodüksiyon hizmetlerine de taşıdı" dedi.



Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, İl Özel İdaresi olarak yaptıkları çalışmalardan ve kış sezonu öncesi yapılacak çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi verdi. - ERZİNCAN