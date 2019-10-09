Gazetecilerden Kaymakam Avcı'ya ziyaret

Muş'un Varto ilçesinde görev yapan gazeteciler, Kaymakam Ertuğrul Avcı'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.



Cumhurbaşkanlığı kararıyla Varto Kaymakamlığına atanan Ertuğrul Avcı'ya 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor. İlçede görev yapan yerel gazete temsilcileri Serkan Sezgin, Hamza Sezgin Yonat, Yayha Sezgin ile Anadolu Ajansı muhabiri Yahya Sezgin, İhlas Haber Ajansı muhabiri Fatih Çelik, Kaymakam Avcı'yı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.



Kaymakam Avcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gazetecilerle sohbet etti. Avcı, ilçede yapılacak çalışmalarda basının desteğini yanlarında görmek istediklerini ifade ederek, hep beraber güzel çalışmalara imza atacaklarını söyledi.



Gazeteciler ise, Kaymakam Avcı'ya sıcak karşılaması ve ağırlamasından dolayı teşekkür ederek, Varto için yapılacak her türlü çalışmada yanlarında olacaklarını ifade ettiler. - MUŞ