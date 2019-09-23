Son Dakika Haberleri: Gazetecilerden Kaymakam Erat'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Gazetecilerden Kaymakam Erat'a ziyaret

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde görev yapan gazeteciler, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Gazetecilerden Kaymakam Erat'a ziyaret, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde görev yapan gazeteciler, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ahlat Kaymakamı olarak atanarak göreve başlayan Erkan İsa Erat'a 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor. İlçede görev yapan yerel gazete temsilcileri ile ulusal basın temsilcileri de Ahlat Kaymakamı Erat'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Kaymakam Erat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek gazetecilerle sohbet etti. Erat, ilçede yapılacak çalışmalarda basınında desteğini yanlarında görmek istediklerini ifade ederek, hep beraber güzel çalışmalara imza atacaklarını söyledi.


Gazeteciler ise, Kaymakam Erat'a sıcak karşılaması ve ağırlamasından dolayı teşekkür ederek, Ahlat için yapacakları her türlü çalışmada yanlarında olacaklarını ifade ettiler. - BİTLİS

Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkasından tuvalet kağıdı sarkan kadının videosu olay oldu
Eşini birliğine teslim edip dönen kadın, kazada çocuğu ile can verdi Bakan Ersoy: Thomas Cook'un iflasından dolayı zarar gören işletmelere kredi desteği yapılacak Erman Toroğlu, Alanyaspor-Fenerbahçe maçı için MHK'nın kararını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 17:58:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazetecilerden Kaymakam Erat'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]