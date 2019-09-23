Gazetecilerden Kaymakam Erat'a ziyaret

Bitlis'in Ahlat ilçesinde görev yapan gazeteciler, Kaymakam Erkan İsa Erat'ı ziyaret etti.

Erat, makamında kabul ettiği gazetecilerle sohbet ederek, çalışmalarında kolaylık diledi.

Gazeteciler de Erat'a ilgisinden dolayı teşekkür etti.