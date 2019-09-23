Gazetecilerden Kaymakam Erat'a ziyaret
1 saat önce
Bitlis'in Ahlat ilçesinde görev yapan gazeteciler, Kaymakam Erkan İsa Erat'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:48 Kaynak: AA
Bitlis'in Ahlat ilçesinde görev yapan gazeteciler, Kaymakam Erkan İsa Erat'ı ziyaret etti.
Erat, makamında kabul ettiği gazetecilerle sohbet ederek, çalışmalarında kolaylık diledi.
Gazeteciler de Erat'a ilgisinden dolayı teşekkür etti.
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