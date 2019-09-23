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Gazetecilerden Kaymakam Erat'a ziyaret

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde görev yapan gazeteciler, Kaymakam Erkan İsa Erat'ı ziyaret etti.

Gazetecilerden Kaymakam Erat'a ziyaret, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde görev yapan gazeteciler, Kaymakam Erkan İsa Erat'ı ziyaret etti.

Erat, makamında kabul ettiği gazetecilerle sohbet ederek, çalışmalarında kolaylık diledi.

Gazeteciler de Erat'a ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:48 Kaynak: AA
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