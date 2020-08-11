Gazetecilerden Kaymakam Yılmaz'a ziyaret - Son Dakika

Ilgın ilçesinde faaliyet yürüten bir grup gazeteci, ilçeye yeni atanan Kaymakam Aytekin Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ilgın 'da görev yapan gazeteciler ilçeye yeni atanan Kaymakam Aytekin Yılmaz 'ı ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 14:05

Kaynak: AA

Ahşap evde çıkan yangın faciaya neden oldu: 5 ölü

"Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti

Belediye Başkanı, artan vakalar karşısında isyan etti: Çalın oynayın, size bir şey olmaz