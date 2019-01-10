Son Dakika Haberleri: Gazetecilerden Şahiner'e Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Gazetecilerden Şahiner'e Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

1 saat önce

Sungurlu Belediye Başkan Şahiner, 10 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle biraraya geldiği basın mensupları iledoğum gününü pasta keserek kutladı.

Gazetecilerden Şahiner'e Sürpriz Doğum Günü Kutlaması, System.String[]
Sungurlu Belediye Başkan Şahiner, 10 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle biraraya geldiği basın mensupları ile

doğum gününü pasta keserek kutladı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Çorum ve ilçelerinde yayın yapan gazete, televizyon, ajans, radyo ve internet haber sitelerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Programa katılan gazeteciler, 52 yaşına giren Başkan Şahiner için pasta hazırlattı. Sürpriz karşısında mutlu olduğunu belirten Başkan Şahiner, "Doğum günümü hatırlayıp, bana sürpriz yapan siz değerli gazeteci arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Şahiner, gazeteciler ile birlikte kendisi için özel hazırlatılan pastanın mumlarını üfleyerek pastayı kesti. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:26 Kaynak: İHA

Sungurlu, Güncel
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