Gazetecilerden Seferihisar'ın en yaşlı kişisine ziyaret

Seferihisar'da bir grup genç gazeteci, ilçenin en yaşlı kişisi olan 101 yaşındaki Süleyman Çetinkaya'yı ziyaret etti.

Çetinkaya, gençlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaşına rağmen sağlığını koruduğunu anlatan Çetinkaya "Benim sırrım çalışmak. Hep çalıştım. Memuriyet yaptım. Mesai bitti gittim tarlada çalıştım. Bağ yaptım. Mandalina diktim. Suladım. Her işimi kendim yaptım. Ayrıca ben yemek olarak da Ege otlarını çok severim. Genellikle doğadan topladığımız turp, ebegümeci, arapsaçı gibi otları yerim. Sadece zeytinyağı kullanırım. Bir de her gün mutlaka yoğurt yerim. Sizlere de öğüdüm olsun. Her zaman çok çalışın." dedi.

İlçede görev yapan gazeteciler Cemrecan Tutar, Şerife Gürbüz, Sevil Ege ve Dilek Gürbüz, Çetinkaya'ya çiçek takdim etti.