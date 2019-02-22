Gazetecilerden Vali Balcı'ya Ziyaret
1 saat önce
Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Erdoğan Erişen ile federasyona bağlı cemiyet başkanları, Vali Ozan Balcı'yı ziyaret etti.
Karadeniz
Gazeteciler Federasyonu Başkanı Erdoğan Erişen ile federasyona bağlı cemiyet başkanları, Vali Ozan Balcı
'yı ziyaret etti. Tokat
Gazeteciler Televizyoncular Radyocular Derneği Başkanı İhsan Uluözlü'nün ev sahipliğinde Tokat'a gelen Erişen ile cemiyet başkanları, Vali Ozan Balcı'yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Ziyarette gazetecilik sektöründe yaşanan gelişme ve sıkıntılar hakkında Balcı'ya bilgi veren gazeteciler, misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.
Gazeteciler, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr Bünyamin Şahin
'i de ziyaret ederek sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:56 Kaynak: AA
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