Gazetecilerden yeni emniyet müdürüne hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gazetecilerden yeni emniyet müdürüne hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Gazetecilerden yeni emniyet müdürüne hayırlı olsun ziyareti

6 saat önce

İnegöl Gazeteciler Derneği, yeni Emniyet Müdürü Nihat Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gazetecilerden yeni emniyet müdürüne hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

İnegöl Gazeteciler Derneği, yeni Emniyet Müdürü Nihat Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


İnegöl Gazeteciler Derneği yönetimi, yeni müdürü makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Ziyarete Dernek Başkanı İhsan Balakuş, İhlas Haber Ajansı İnegöl temsilcisi Seyfettin Aras ve gazeteciler hazır bulundu. İhsan Balakuş, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 2. sınıf emniyet Müdürü Nihat Şahin'e görevinde başarılar dileyere, her türlü desteği vereceklerini söyledi. Ziyaretten dolayı gazetecilere teşekkür eden İnegöl Emniyet Müdürü Nihat Şahin ise, "Tek gayemiz İnegöl'de huzuru ve güveni en iyi şekilde arkadaşlarımızla birlikte sağlamaktır. Göreve başlayalı yeni oldu, İnegöl'ü tanımaya çalışıyorum. Ancak şu bir gerçek ki, İnegöl gerçekten çok güzel bir yer ve çok da büyük" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı, Nihat Şahin, İnegöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:47 Kaynak: İHA
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