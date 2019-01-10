Son Dakika Haberleri: Gazetecilere "Basın Evleri" Fırsatı

Gazetecilere "Basın Evleri" Fırsatı

2 saat önce

Kırşehir'de, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde düzenlenen programda basın mensuplarına toplu konut fırsatı sağlayacak protokol imzalandı.

Gazetecilere
Kırşehir'de, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde düzenlenen programda basın mensuplarına toplu konut fırsatı sağlayacak protokol imzalandı.

Kırşehir Gazeteciler, Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti (KIRGARAT-C) tarafından Ağalar Konağı'nda düzenlenen programda konuşan Vali İbrahim Akın, basında çalışmanın sevgi, gönül işi olduğunu belirterek, gazetecilerin gününü kutladı.

Bu meslekte çalışanların görevlerini zor şartlarda, büyük fedakarlıklarla yerine getirdiğini vurgulayan Akın, "Basın mensuplarımız, görev yaptıkları yerde toplumumuzun gözü, kulağı, dilidir. Toplumun sorunları, bilinmesi gereken gelişmeler basın aracılığıyla kamuoyuna duyurulur. Bizler de haberlerinizi ilgiyle takip ediyor, sizlerin tespit ettiği konuları dikkatle inceliyoruz. İlimiz basını yapıcı, yol gösterici, olgun bir tavırla haberlerini yapmaktadır. Bu nedenle hepinize teşekkür ediyor, gününüzü kutluyorum." dedi.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da ülkede sıkıntı ve problemler olduğunu belirterek, herkesin düşüncesini rahatlıkla söylemesi gerektiğini ifade etti.

Kırşehir Gazeteciler, Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Sait Yanık da basın mensuplarının halk otobüslerinden ücretsiz yararlanması için belediye meclisinden karar çıkartan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'ye teşekkür etti.

Basın mensuplarına merkez Kayabaşı Mahallesindeki TOKİ alanında 23 konutun satışının bir fırsat olduğunu aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Cacabey Meydanı'ndaki ışıklı panonun günlük yerel gazete yayınlayan gazetelere verilmesini istiyoruz. Yine Cacabey Meydanı'nda bulunan taksi kulübesinin yanına ya da bankamatiklerin yanına ve ayrıca Neşet Ertaş Kültür Merkezinin içerisinde bir oda verilmesi faydalı olacaktır. Ulusal ve yerel muhabirlerimizin hızlı ve çabuk bir şekilde ajanslarına ve gazetelerine zaman kaybı olmadan haber geçebilmelerini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, basın mensuplarına toplu konut fırsatı sağlayacak "basın evleri"nin satışı için KIRGARAT-C Başkanı Sait Yanık, TOKİ toplu konut uzmanı Hüseyin Ayhan, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, protokol imzaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:50 Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel
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