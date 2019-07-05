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Gazetecilere çarpan kaptan serbest bırakıldı

1 saat önce

Bodrum'da gazetecilerin bulunduğu tekneye çarpan yatın kaptanı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Gazetecilere çarpan kaptan serbest bırakıldı, System.String[]
Bodrum'da gazetecilerin bulunduğu tekneye çarpan yatın kaptanı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Göltürkbükü açıklarında 4 Haziran Salı günü tekne ile açılarak haber çalışması yapan 3 muhabir lüks bir yatın çarpası sonucunda ölümden dönmüşlerdi. Kiraladıkları 'Yörük Ağası' isimli balıkçı teknesinin kaptanı Osman Demirkol ise ağır yaralanmıştı. Gazetecilerin kameraları, fotoğraf makineleri ve cep telefonları zarar görmüştü. Olayın ardından tutuklanan Macakızı Oteli'ne ait 'Maçı Kızı' isimli sürat teknesi kaptanı Alper S. 1 ay tutuklu olarak kaldığı cezaevinden dük akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alper S.'nin savcılığa verdiği ifadede, "Balıkçı teknesini 2-3 milden gördüm. Daha sonra elektronik haritadan kontrol ettim. Müşteriler ile ilgilendikten sonra, sürat teknesinin ön tarafını kontrol ettim. Bu sırada tekneye çarpmak üzereydim ve manevra yapamadım. Kendi pervaneme bir şey dolandığı için kimseye yardım edemedim. Olayda hiçbir kasıt yoktur. Bu olayın yaşanmasından dolayı büyük üzüntü içerisindeyim" dediği öğrenildi. Bodrum 1. Sulh Ceza Mahkemesinde gözden geçirme duruşmasında avukat Göray Karadut'un yaptığı itiraz sonrasında Alper S.'nin adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
(Eren Ayhan/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:30 Kaynak: İHA
Göltürkbükü, Bodrum, Güncel
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