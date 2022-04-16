Gazetecilere Destek Komitesi: İsrail hapishanelerinde 16 Filistinli gazeteci var - Son Dakika
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Gazetecilere Destek Komitesi: İsrail hapishanelerinde 16 Filistinli gazeteci var

16.04.2022 19:01
Gazetecilere Destek Komitesi: İsrail hapishanelerinde 16 Filistinli gazeteci var

Gazetecilere Destek Komitesi, 16 Filistinli gazetecinin İsrail hapishanelerinde tutulduğunu açıkladı.

Gazetecilere Destek Komitesi, 16 Filistinli gazetecinin İsrail hapishanelerinde tutulduğunu açıkladı.

Cenevre merkezli Gazetecilere Destek Komitesi'nin 17 Nisan Filistin Esirler Günü münasebetiyle yayımladığı raporda, İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik hak ihlallerine yer verildi.

Raporda, 16 Filistinli gazetecinin İsrail hapishanelerinde tutulduğu belirtilerek, "Tutuklu gazetecilerden 8'i ağır cezaya çarptırıldı, 4'ü hapis cezası aldı ve 4'ü idari gözaltında." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in bu yılın başından itibaren Filistinli gazetecilere yönelik 174 ihlal gerçekleştirdiği bilgisine yer verilen raporda, İsrail güçlerinin basın mensuplarını canlı kalkan olarak kullandığına vurgu yapıldı.

Raporda, 8 gazetecinin gözaltı emrinin uzatıldığı, 7 gazetecinin evine baskın düzenlendiği ve 4 gazetecinin tacize uğradığı aktarıldı.

İsrail güçlerinin 53'ten fazla basın mensubuna karşı gerçek ve plastik mermi kullandığı, göz yaşartıcı gaza maruz bıraktığı ve şiddet uyguladığı kaydedildi.

Raporda uluslararası topluma, "Filistinli gazetecilere koruma sağlama, hesap verme mekanizmalarını harekete geçirme ve işgal güçlerinin işledikleri suçları soruşturma" çağrısında bulunuldu.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi, 1974'te 17 Nisan'ı "Filistin Esirler Günü" olarak ilan etti.

Filistinliler, her yıl düzenledikleri etkinliklerle İsrail hapishanelerindeki tutuklular meselesini dünya gündemine getirmeye çalışıyor.

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Filistin, İsrail, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazetecilere Destek Komitesi: İsrail hapishanelerinde 16 Filistinli gazeteci var - Son Dakika


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