Gazetecilere destek mesajı verildi - Son Dakika

Gazetecilere destek mesajı verildi

02.04.2021 16:17
Gazetecilere destek mesajı verildi, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Gazeteciler Derneği (EGD) Yönetim Kurulu, nezaket ziyaretlerini sürdürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Gazeteciler Derneği (EGD) Yönetim Kurulu, nezaket ziyaretlerini sürdürüyor.

Şafak Erel'in başkanlığındaki dernek yönetimi, ilk olarak Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik, EGD Başkanı Şafak Erel ile dernek yöneticilerini makam odasında misafir etti.

Ereğli Gazeteciler Derneği'nin son genel kurulu ile ilgili bilgiler veren ve yeni yönetimin temel hedeflerini anlatan Başkan Şafak Erel, bundan önce olduğu gibi gelecekte de basın kuruluşlarının Emniyet Teşkilatının tüm mensuplarıyla bir ve omuz omuza olarak Ereğli halkı için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. Başkan Erel konuşmasında, "Benim için iki meslek dalının ayrı bir önemi var: Polislik ve öğretmenlik. Mesleğiniz çok zor. Meşakkat gerektiren göreviniz dahilinde biz gazeteciler de sizin çalışmalarınızın kamuoyuna aktarılması konusunda üzerimize düşeni yapacağız." diyen Şafak Erel, kadro eksikliğine rağmen Ereğli Emniyet Teşkilatı'nın özveriyle çalışarak pandemi süreci boyunca Ereğli halkının takdirini kazandığını ifade etti. Erel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine başladıktan hemen sonra farkınızı ortaya koyan güzel çalışmalar yaptığınızı görüyoruz ve ilgiyle sizi izliyoruz. Kamuoyunun bilgilenmesi gereken asayiş haberlerinde de gazeteci arkadaşlarımıza yardımlarınızı duyuyoruz. Bundan sonraki dönemlerde halkımızın asayiş ve güvenliğinin sağlanmasında sizin, o halkı bilgilendirmek için bizim yapacağımız çalışmalarda sizlerle omuz omuza olmaya devam edeceğiz."

Ziyaretlerinden dolayı EGD Başkanı Şafak Erel ve dernek yöneticilerine teşekkür eden Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik de emniyet teşkilatı ile basın camiasının birlikte uyum içinde olmasından dolayı memnun olduklarını belirtti. Çelik; "Dernek yönetiminden ricamız, kentte gerçekten gazetecilik yaparak hayatlarını idame ettiren vatandaşların kullanabilecekleri bir kartı yürürlüğe sokmanızdır. Bu kartları kullanma salahiyetine sahip olan vatandaşlarımızın bir listesi de bizde olduğu takdirde bundan sonra yapılacak denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmasının önüne daha kolay geçilebilecektir." dedi. Çelik nazik ziyaretlerinden dolayı Erel ve beraberindekilere teşekkür etti.

TSO ziyaretinde Ereğli gündemi

Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Şafak Erel ve dernek yöneticileri, günün ikinci ziyaret durağı için Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'na geçtiler. Ziyarette Erel ve beraberindekileri TSO Başkanı Arslan Keleş ve Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu misafir etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşma yapan EGD Başkanı Şafak Erel, kendilerini misafir eden Keleş ve Yazıcıoğlu'na teşekkür etti. Erel, "Temel amaçlarımızdan biri Ereğli'nin menfaatleri doğrultusunda yapılacak her çalışmada kentimizi yönetenlere destek olmaktır. Bu noktadan bakıldığında, kente bazı hizmetlerin getirilebilmesi ve temel sorunlarımızın çözümü için TSO'nun büyük çaba içerisinde olduğu aşikardır. Ereğli'nin yükseköğretim yatırımı başta olmak üzere tersaneler bölgesinin yeniden işlevini kazanması gibi temel amaçlar için biz de TSO yönetiminin destekçisi olmaya devam edeceğiz."

Ziyaretten ötürü teşekkür eden TSO Başkanı Arslan Keleş de zaman zaman serzenişlerde bulunduğu konuşmasında şunları söyledi:

"TSO Başkanı olmadan önce de bu görevi üstlendikten sonra da Arslan Keleş olarak her zaman yerel basının yanında yer almaya çalıştım. Ancak görev sürem içinde beni üzen, asılsız iddia ve ithamların kaleme alındığı haberlerle de karşılaştım. Arslan Keleş olarak EGD'nin genel kuruluna etkide bulunduğumu dahi yazıp çizdiler. Bizim için EGD yönetiminin kimlerden oluşacağının hiçbir önemi yoktu. Biz herkese eşit mesafedeydik. Her zaman da böyle olduk. Ancak önceki yönetimden daha sağlam ilişkiler içerisinde olmak elbette bizim de temennimiz. Açık söylemek gerekirse yüreğimde biraz kırgınlık var. Elbette bizler eleştirileceğiz. Yaptıklarımız yetersiz görülebilir. Ama aslı astarı olmayan olaylarla adımızın yan yana konulmasını da hak etmiyoruz."

Başkan Demirtaş başarı diledi

EGD Yönetimi, sonraki ziyaretini Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a gerçekleştirdi.

Gülüç Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette konuşan EGD Başkanı Erel, Gülüç'ün Ereğli'nin şirin bir beldesi olduğunu belirterek; belediye tarafından beldede yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi. Gülüç Belediye Başkanı Demirtaş'ın beldeye güzel hizmetler verdiğini ve önemli yatırımlar kazandırdığını ifade eden Erel, Demirtaş'a başarı dileğinde bulundu.

EGD Yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş ise yapılan kongre sonucu göreve gelen gazetecileri tebrik ederek, başarılar diledi.

Gazetecilerin, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına oldukça önemli bir görev üstlendiklerini vurgulayan Demirtaş, Ereğli basınının genel anlamda bu görevi layıkıyla yerine getirdiğini ifade etti. Demirtaş, yapılacak çalışmalarda Gülüç Belediyesi olarak EGD ile işbirliğine hazır olduklarını da sözlerine ekledi. - ZONGULDAK

Gazetecilere destek mesajı verildi
Gazetecilere destek mesajı verildi
Gazetecilere destek mesajı verildi
Gazetecilere destek mesajı verildi

Arslan Keleş, Zonguldak, Hisarcık, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gazetecilere destek mesajı verildi - Son Dakika


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