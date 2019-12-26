Gazetecilere e-Belge ve e-Defter uygulamaları anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gazetecilere e-Belge ve e-Defter uygulamaları anlatıldı - Son Dakika Ekonomi

Gazetecilere e-Belge ve e-Defter uygulamaları anlatıldı

6 saat önce

Manisa Vergi Dairesi Başkanlığında Manisa Gazeteciler Cemiyeti ve Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği ile Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası işbirliğinde, 'Vergi Usul Kanunu Tebliği ve e-Arşiv Fatura Uygulaması' hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gazetecilere e-Belge ve e-Defter uygulamaları anlatıldı, System.String[]

Manisa Vergi Dairesi Başkanlığında Manisa Gazeteciler Cemiyeti ve Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği ile Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası işbirliğinde, 'Vergi Usul Kanunu Tebliği ve e-Arşiv Fatura Uygulaması' hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı Eğitim Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Manisa Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar, Manisa Vergi Dairesi Gelir İdaresi Grup Müdürü Ruhi Petek, Basın İlan Kurumu Manisa Şube Müdürü Yusuf Kahraman, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar, Manisa Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Meral Alkış ile Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (Manisa SMMM) eğitmenlerinden TESMER Yönetim Kurulu Sekreteri Mustafa Üye ile Manisa'da yayın hayatına devam eden gazetelerin sahipleri ile temsilcileri katıldı.


Toplantıda Manisa Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar'ın yaptığı açılış konuşması ardından Manisa Vergi Dairesi Denetim Koordinasyon Müdürlüğü Şefi Halil İbrahim Erol tarafından, Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası eğitmenlerinden TESMER Yönetim Kurulu Sekreteri Mustafa Üye'nin de katkılarıyla, gazete sahipleri ve temsilcilerine, 'e-Belge Uygulamaları, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, Zaman Damgası, Müracaat Süreçleri' konularında sunum eşliğinde bilgilendirme yapıldı.


Toplantı, Halil İbrahim Erol ile Manisa SMMM Eğitmenleri Mustafa Üye'nin, katılımcıların sorularını cevaplamasıyla toplantı sona erdi.


Toplantıyı, üyelerden gelen talep üzerine düzenlediklerini ve faydalı olduğu yönünde anında geri bildirimler aldıklarını belirten Filizkan ve Duyar, Manisa Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar ve eğitimcilere teşekkür ettiklerini söyledi. - MANİSA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
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