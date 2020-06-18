Gazetecilere, kültür sanat haberciliği eğitimi - Son Dakika

Mehmet Mücahit CEYLAN/PENDİK (İSTANBUL), DHA- KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği tarafından 'Kültür Sanat Gazeteciliği Eğitimi' programı düzenlendi. 22 ilden 60 gazetecinin katıldığı programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, kültür, sanat ve miras konularının sağlıklı ve doğru bir şekilde haberleştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği'nin (AYGAD) ortaklaşa düzenlediği 'Kültür Sanat Gazeteciliği Eğitimi' programı, 22 ilden gelen 60 gazetecinin katılımıyla geçen salı günü Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. 4 gün devam edecek programla, ülke genelinde kültür ve sanat çalışmalarının daha doğru bir şekilde aktarılması amaçlanıyor.

Farklı üniversitelerden öğretim üyeleri, kültür ve sanat alanında yapılan çalışmaları doğru yorumlayabilmek ve pandemi sürecinde gazetecilik başta olmak üzere birçok başlıkta eğitim veriyor.

Eğitim programına, videokonferans yöntemiyle katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz , kültür, sanat ve miras konularının sağlıklı ve doğru bir şekilde haberleştirilmesinin önemini vurguladı. Bakanlık olarak birçok faaliyeti dijital mecraya taşıdıklarını ve vatandaşların da etkinliklere yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Yavuz, "Toplumu bilgilendirme adına gazetecilerin görevi ve sorumluluğu çok büyük. Bakanlık olarak kültür ve sanat alanındaki her çalışmayı desteklemeye çalışıyoruz. Bu eğitim programıyla kültür ve sanat haberciliği alanındaki eksikliğin tamamlanmasını umuyoruz" dedi.

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Işıkdağ da, kültürel mirasımızın gelecek nesillere hakkıyla aktarılabilmesi adına, üstesinden gelinmesi gereken bilgi, kavrama, analiz ve sentez basamaklarını doğru adımlarla çıkılmasını sağlayacak pusulaya ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Işıkdağ, "Tarih boyunca çok farklı kültürlerle iletişim kurarak zenginleşen büyük bir medeniyetin mirasçısı olan milletimizin, bu olağanüstü kültürel birikimini doğru ve etkin bir biçimde kullanması konusunda biz basın mensuplarına da önemli görevler düşmektedir" dedi.

Eğitim programı, cuma günü son dersin ardından gazetecilere verilecek katılım belgesi töreniyle sona erecek.