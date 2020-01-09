Gazetecilere özel ağaç dikimi yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazetecilere özel ağaç dikimi yapılacak - Son Dakika

Gazetecilere özel ağaç dikimi yapılacak

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü anısına Kayseri basın mensuplarına özel tahsis edilen ağaçlandırma alanında kurumlarına özel ağaç dikimi yapılacağını söyledi.

Gazetecilere özel ağaç dikimi yapılacak, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü anısına Kayseri basın mensuplarına özel tahsis edilen ağaçlandırma alanında kurumlarına özel ağaç dikimi yapılacağını söyledi.


Erenköy Mahallesi, kanal boyunda boyları 10 ile 12 metre arasında değişen ağaçların dikiminin gerçekleştirileceğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Basın mensupların 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Bu yıl basın kurumları adına birer ağaç dikimini hep birlikte gerçekleştireceğiz. İlimizde yayın yapan 15 günlük yerel gazete, 7 yerel televizyonu kanalı, 2 yerel dergi, 3 ajans, temsilciği bulunan 6 ulusal gazete, 14 radyo, 13 haftalık veya aylık gazete ile internet site ve IP televizyonlar olmak üzere 81 adet kurumları ve kuruluşları adına ağaç dikimi yapılacaktır. Bugünün anlam ve önemini bir bakıma yüzyıllara ölümsüz hale getireceğiz." dedi.


Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, ağaçlandırma çalışmasının 10 Ocak 2020 Cuma günü saat 14.00'te Erenköy Mahallesi kanal boyu İğdelidere Caddesi'nde yapılacağını söyledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Gazeteciler Günü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sıfır bir filmi için gala düzenlendi
Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası

Son Dakika Haberleri
16:43 MASKİ'nin "Tehditlere Dur De!" Projesine ZEKA'dan Destek - Son Dakika
16:42 Karabük'te Hayati İnanç'tan "Can Veren Pervaneler" konferansı - Son Dakika
16:41 Konya oğlunu 15 yıldır kayıp olarak ararken öldürüldüğünü öğrenen anne 'sağ beklerken, kemikleri... - Son Dakika
16:37 Belediye Başkanı Kılınç'tan barış pınarı şehitleri için başsağlığı mesajı - Son Dakika
16:37 Gültepe Köprüsü 3 gün trafiğe kapanacak - Son Dakika
14:54 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Son Dakika
14:49 Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 16:45:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazetecilere özel ağaç dikimi yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]