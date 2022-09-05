Gazetecileri Koruma Komitesinden, Finlandiya'da gazetecilerin yargılanmasına tepki

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden Finlandiya'da araştırmacı gazetecilerin yargılanmasının "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Finlandiya'da, yerel "Helsingin Sanomat" gazetesinde 2017'de yayımladıkları bir makalede, "devlet sırlarını ifşa ettiği" gerekçesiyle 3 gazeteciye yönelik dava sürüyor.

CPJ Avrupa Direktörü Attila Mong, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "davayı yakından izlediklerini" ve "AB üyesi bir ülkede araştırmacı gazetecilerin yaptıkları işten dolayı hapis cezası ile karşı karşıya kalmalarının kabul edilemez olduğunu" belirtti.

Mong ayrıca söz konusu gazetecilerin yargılanmasının ülkedeki ulusal güvenlik haberciliği üzerinde "caydırıcı" etkisi olacağını düşündüğünü söyledi.

Öte yandan Mong, gazetecilerin çalışmalarının "kamu yararına" olduğu ve onların yargılanmasının "halka yanlış mesaj" göndereceği değerlendirmesinde bulundu.

CPJ'den Gulnoza Said, Kasım 2021'de yaptığı yazılı açıklamada, "Fin makamları, ulusal öneme sahip konuları işleyerek sadece işlerini yapan Helsingnin Sanomat gazetecilerine yönelik tüm suçlamaları derhal düşürmeli." ifadelerine yer vermişti.

Helsingin Sanomat gazetesi yönetimi, çalışanlarının "devlet sırlarını ifşa etmediklerini ve 2017 yılında yayınlanan makalenin kamu yararına olduğunu" belirterek, gazetecileri savunmuştu.

Gazetecilere, Finlandiya İstihbarat Araştırma Kurumunun faaliyetleri üzerine yazdıkları 16 Aralık 2017 tarihli makale nedeniyle "devlet sırlarını ifşa" suçlaması yöneltilmişti.

Bir sonraki duruşmanın ise kasım ayında yapılması bekleniyor.