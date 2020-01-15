Gazetecileri Koruma Komitesinden Mısır'a AA çalışanlarını derhal serbest bırakması çağrısı - Son Dakika

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Mısır'da göz altına alınan 4 Anadolu Ajansı (AA) çalışanının derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

CPJ Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Sherif Mansour, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanın gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Mısır'da faaliyet gösteren gazeteciler, ülkeler arasında siyasi hesaplaşmalarda kullanılma korkusuyla çalışmak zorunda kalmamalı. Yetkililer, göz altına alınan Anadolu Ajansı çalışanlarını derhal serbest bırakmalı, medyayı taciz etme ve susturmaya yönelik asılsız suçlamalara son vermeli."

Mısırlı yetkililerin, AA ofisindeki belgeleri, bilgisayarları ve telefonları incelediği belirtilen açıklamada, CPJ'nin Mısır'da başsavcılıkla AA çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin iletişime geçtiği ancak yetkililerden komiteye dönüş yapılmadığı bildirildi.