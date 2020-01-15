Gazetecileri Koruma Komitesinden Mısır'a AA çalışanlarını derhal serbest bırakması çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazetecileri Koruma Komitesinden Mısır'a AA çalışanlarını derhal serbest bırakması çağrısı - Son Dakika

Gazetecileri Koruma Komitesinden Mısır'a AA çalışanlarını derhal serbest bırakması çağrısı

6 saat önce

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Mısır'da göz altına alınan 4 Anadolu Ajansı (AA) çalışanının derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Gazetecileri Koruma Komitesinden Mısır'a AA çalışanlarını derhal serbest bırakması çağrısı, System.String[]

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Mısır'da göz altına alınan 4 Anadolu Ajansı (AA) çalışanının derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

CPJ Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Sherif Mansour, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanın gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Mısır'da faaliyet gösteren gazeteciler, ülkeler arasında siyasi hesaplaşmalarda kullanılma korkusuyla çalışmak zorunda kalmamalı. Yetkililer, göz altına alınan Anadolu Ajansı çalışanlarını derhal serbest bırakmalı, medyayı taciz etme ve susturmaya yönelik asılsız suçlamalara son vermeli."

Mısırlı yetkililerin, AA ofisindeki belgeleri, bilgisayarları ve telefonları incelediği belirtilen açıklamada, CPJ'nin Mısır'da başsavcılıkla AA çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin iletişime geçtiği ancak yetkililerden komiteye dönüş yapılmadığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ruhani'den tansiyonu yeniden yükseltecek açıklama: AB askerleri de tehlikeye girebilir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü

Son Dakika Haberleri
03:22 BM Libya Özel Temsilcisi Selame, Berlin Zirvesi'nden umutlu - Son Dakika
03:10 Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki gerginlikte 35 kişi yaralandı - Son Dakika
03:06 Piyade Sözleşmeli Er Miyanyedi'nin şehadet haberi ailesine verildi - Son Dakika
03:02 Çiftlikte yangın hayvanlar tahliye edildi - Son Dakika
03:02 GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
00:24 Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
23:44 Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 03:25:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazetecileri Koruma Komitesinden Mısır'a AA çalışanlarını derhal serbest bırakması çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]