Son Dakika Haberleri: Gazetecileri Soyunmakla Tehdit Etti

Gazetecileri Soyunmakla Tehdit Etti

28 dakika önce

Sivas'ta fuhuş suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4'ü kadın 5 kişi, kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaret edip, soyunmakla tehdit etti.

Gazetecileri Soyunmakla Tehdit Etti, System.String[]
Sivas'ta fuhuş suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4'ü kadın 5 kişi, kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaret edip, soyunmakla tehdit etti.

Sivas'ta fuhuş yaptıkları, fuhuşa teşvik ettikleri ve yer temin ettikleri tespit edilen 4'ü kadın 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Polis kontrolünde adliyeye çıkartılan 5 kişi, kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaret ederken, içlerin birisi gazetecileri soyunmakla tehdit etti. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:51 Kaynak: İHA

Polis, Sivas, 3. Sayfa
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