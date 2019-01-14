Gazetecileri Soyunmakla Tehdit Etti

Sivas'ta fuhuş suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4'ü kadın 5 kişi, kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaret edip, soyunmakla tehdit etti.

Sivas'ta fuhuş suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4'ü kadın 5 kişi, kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaret edip, soyunmakla tehdit etti.



Sivas'ta fuhuş yaptıkları, fuhuşa teşvik ettikleri ve yer temin ettikleri tespit edilen 4'ü kadın 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Polis kontrolünde adliyeye çıkartılan 5 kişi, kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaret ederken, içlerin birisi gazetecileri soyunmakla tehdit etti. - SİVAS

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Rüşvet Aldıkları Vatandaşa Bir de El Hareketi Çeken Polisler Tutuklandı

"Eşim Çıplak Resim Atıp İnsanları Dolandırıyor" Deyip Savcılığa Başvurdu

Model Olmak İsteyen Genç Kız, Aile Dostu Tarafından Kandırılıp Fuhuşa Zorlandı

Cezaevine Götürülürken Kaçmaya Çalışan Mahkum, Başından Vuruldu