Gazetecileri Soyunmakla Tehdit Etti

- Gazetecileri soyunmakla tehdit etti Fuhuş suçlaması ile polis tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4'ü kadın 5 kişi, kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaret edip, soyunmakla tehdit ettilerSİVAS - Fuhuş suçlaması ile polis tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen...

- Gazetecileri soyunmakla tehdit etti

Fuhuş suçlaması ile polis tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4'ü kadın 5 kişi, kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaret edip, soyunmakla tehdit ettiler



SİVAS - Fuhuş suçlaması ile polis tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4'ü kadın 5 kişi, kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaret edip, soyunmakla tehdit ettiler.

Sivas'ta fuhuş yaptıkları, fuhuşa teşvik ettikleri ve yer temin ettikleri tespit edilen 4'ü kadın 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildiler. Polis kontrolünde adliyeye çıkartılan 5 kişi, kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaret ederken içlerin birisi gazetecileri soyunmakla tehdit etti.

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