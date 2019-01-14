Gazetecileri Soyunmakla Tehdit Etti
6 dakika önce
- Gazetecileri soyunmakla tehdit etti Fuhuş suçlaması ile polis tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4'ü kadın 5 kişi, kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaret edip, soyunmakla tehdit ettilerSİVAS - Fuhuş suçlaması ile polis tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen...
- Gazetecileri soyunmakla tehdit etti
Fuhuş suçlaması ile polis tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4'ü kadın 5 kişi, kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaret edip, soyunmakla tehdit ettiler
SİVAS - Fuhuş suçlaması ile polis tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4'ü kadın 5 kişi, kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaret edip, soyunmakla tehdit ettiler.
Sivas'ta fuhuş yaptıkları, fuhuşa teşvik ettikleri ve yer temin ettikleri tespit edilen 4'ü kadın 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildiler. Polis kontrolünde adliyeye çıkartılan 5 kişi, kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaret ederken içlerin birisi gazetecileri soyunmakla tehdit etti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:06 Kaynak: İHA
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