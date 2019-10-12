Son Dakika Haberleri: Gazetecilerin bulunduğu noktaya havanlı saldırı sonrası yaşanan panik anları kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Gazetecilerin bulunduğu noktaya havanlı saldırı sonrası yaşanan panik anları kamerada

Gazetecilerin bulunduğu noktaya havanlı saldırı sonrası yaşanan panik anları kamerada

1 saat önce

Gazetecilerin bulunduğu noktaya havanlı saldırı sonrası yaşanan panik anları kameradaŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki basın mensuplarının bulunduğu bölgeye düşen havan toplarının ardından yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Gazetecilerin bulunduğu noktaya havanlı saldırı sonrası yaşanan panik anları kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki basın mensuplarının bulunduğu bölgeye düşen havan toplarının ardından yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Gazetecilerin bulunduğu noktaya havanlı saldırı sonrası yaşanan panik anları kamerada

Şanlıurfa, Akçakale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:41 Kaynak: İHA
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