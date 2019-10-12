Gazetecilerin bulunduğu noktaya havanlı saldırı sonrası yaşanan panik anları kamerada
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Gazetecilerin bulunduğu noktaya havanlı saldırı sonrası yaşanan panik anları kameradaŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki basın mensuplarının bulunduğu bölgeye düşen havan toplarının ardından yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:41 Kaynak: İHA
Gazetecilerin bulunduğu noktaya havanlı saldırı sonrası yaşanan panik anları kamerada
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki basın mensuplarının bulunduğu bölgeye düşen havan toplarının ardından yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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