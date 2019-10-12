Son Dakika Haberleri: Gazetecilerin otelin yakınlarına düşen iki havan mermisi anı güvenlik kamerası
Son Dakika Güncel Gazetecilerin otelin yakınlarına düşen iki havan mermisi anı güvenlik kamerası

Gazetecilerin otelin yakınlarına düşen iki havan mermisi anı güvenlik kamerası

47 dakika önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'de işgali altındaki bölgelerden, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine havan saldırısı düzenlendi.

Terör örgütü YPG/ PKK'nın, Suriye'de işgali altındaki bölgelerden, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine havan saldırısı düzenlendi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Akçakale ilçe merkezine havan saldırısı düzenlendi.

Gazetecilerin de kaldığı bir otelin yakınlarına düşen iki havan mermisi patlamadı.

Teröristler tarafından daha sonra atılan 3 havan mermisinin de ikisi patlamazken, patlayan biri ise yaralanmaya neden olmadı.

Olay sonrası güvenlik güçleri, mermilerin düştüğü bölgelerde geniş güvenlik önlemleri aldı.A

Gazetecilerin otelin yakınlarına düşen iki havan mermisi anı güvenlik kamerası

Akçakale, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:34 Kaynak: AA
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