Son Dakika Haberleri: Gazetecilerin otomobiline kedi sıkıştı
Son Dakika Güncel Haber

Gazetecilerin otomobiline kedi sıkıştı

8 dakika önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gazetecilerin otomobiline giren kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gazetecilerin otomobiline giren kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Suriye sınırındaki gelişmeleri takip etmek için Akçakale ilçesine gelen bir haber kanalı ekibinin kullandığı otomobilin sol arka tekerinden kedi sesi geldiğini duyan gazeteciler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan kedi yavrusu, kaçarak tekrar otomobilin motor kısmına girdi.

İtfaiye erlerinin yaklaşık yarım saatlik uğraşının ardından girdiği ikinci yerden de çıkarılan kedi, barınağa götürüldü.

Gazetecilerin otomobiline kedi sıkıştı

Şanlıurfa, Akçakale, İtfaiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sarıyer'de su borusu patladı, sürücüler krizi fırsata çevirdi
Rusya, İdlib'i 12 gün aradan sonra yine vurdu MİT tırlarının durdurulması davasında gerekçeli karar açıklandı: Hiçbir devlet felaketlerin gelip çatmasını bekleyemez Son anket yayımlandı: İşte yeni partilerin oy oranı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 17:51:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazetecilerin otomobiline kedi sıkıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]