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Gazetecilerin teknesine çarpan kaptan tutuklandı

1 saat önce

Gazetecilerin teknesine çarpan kaptan tutuklandıMUĞLA - Muğla'nın Bodrum İlçesinde gazetecileri taşıyan tekneye çarpan tekne kaptanı taksirle yararlanmaya neden olmaktan suçundan tutuklandı.

Gazetecilerin teknesine çarpan kaptan tutuklandı
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum İlçesinde gazetecileri taşıyan tekneye çarpan tekne kaptanı taksirle yararlanmaya neden olmaktan suçundan tutuklandı.
Göltürkbükü açıklarında magazin muhabirlerini taşıyan bota dün öğle saatlerinde sürat teknesi çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle ortadan ikiye bölünen teknenin kaptanının ayak bileğinin kopmuş, teknede bulunan magazin muhabirlerinin ise son anda denize atlayarak küçük sıyrıklarla kurtulmuştu. Olayın ardından tekne ile kaçan kaptan, dün akşam saatlerinde sahil güvenlik ekiplerine teslim olmuş. Gözaltına alınan tekne kaptanı A.S. bugün öğlen saatlerinde adliyeye edilmişti. Mahkemaya çıkarılan tekne kaptanı A.S taksirle yararlanmaya neden olmak suçundan tutuklandı.
Gazetecilerin teknesine çarpan kaptan tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:40 Kaynak: İHA
Muğla, Bodrum, 3. Sayfa
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