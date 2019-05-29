Gazetecilerle sendikacılar arasında dostluk maçı

Eğitim-Bir-Sen Van Şubesi tarafından düzenlenen 4. Mehmet Akif İnan Dayanışma ve Kaynaşma Futbol Turnuvası final maçı önce sendika yöneticileriyle gazeteciler arasında dostluk maçı yapıldı.

Eğitim-Bir-Sen Van Şubesi tarafından düzenlenen 4. Mehmet Akif İnan Dayanışma ve Kaynaşma Futbol Turnuvası final maçı önce sendika yöneticileriyle gazeteciler arasında dostluk maçı yapıldı.



Eğitim Bir-Sen Van Şubesi'nin geleneksel olarak düzenlediği ve 55 takımın katıldığı "Elensen de Eğlen" temalı 4. Mehmet Akif İnan Dayanışma ve Kaynaşma Futbol Turnuvası final maçıyla sona erdi. Her yıl farklı kurumlarla final maçları öncesi yapılan "Dostluk Maçları" kapsamında, bu yıl da basın mensupları ve sendika yönetimi arasında dostluk maçı oynandı. Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç'in kenardan izlediği maçta, Basınspor sahaya Doğan Karakoç, Emircan Demir, Kenan Gül, Önder Altınal, Ziya Türk, Zeki Yiğit ve Bişar Ulutaş ile çıktı. Bir hayli heyecanlı geçen karşılaşmayı sendika yöneticileri 7-6 kazandı.



Basınsporun gollerini Bişar Ulutaş (4) ve Zeki Yiğit (2) atarken, sendika yöneticilerinden oluşan takımın gollerini ise Yüksel Zorlu (4), Mehmet Ali Uca, Turgut Gönül ve Şahin Özel attı.



Final karşılaşması ise Şahbağı İlköğretim Okulu ile Özel Hürriyet Koleji arasında oynanan ve normal süresi 5-5 sona eren maçta penaltı atışları sonucu Şahbağı İlköğretim Okulu şampiyon oldu.



Şampiyonluk kupası töreninde söz alan Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mehmet Ali Uca; futbol turnuvasının kazasız belasız sona erdiğini, çok başarılı ve kaliteli geçen organizasyonun, camiaya yakışır bir şekilde ve kentteki okul-kurumlarda gündeme oturarak emek ile fedakarlığın nişanesi olduğunu belirtti. - VAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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