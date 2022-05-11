Gazetecilik bölümü öğrencileri spor haberciliği dersini stadyumda öğreniyor - Son Dakika
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Gazetecilik bölümü öğrencileri spor haberciliği dersini stadyumda öğreniyor

11.05.2022 10:09
Gazetecilik bölümü öğrencileri spor haberciliği dersini stadyumda öğreniyor

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, spor haberciliği dersini stadyumda uygulamalı öğreniyor.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, spor haberciliği dersini stadyumda uygulamalı öğreniyor.

İletişim Fakültesi Dekanlığı ve Malatya Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında Gazetecilik Bölümü öğrencileri Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un iç sahada oynadığı maçlarda stadyumdaki yerlerini alıp karşılaşmayı takip ediyor.

Yeni Malatyaspor'un iç saha müsabakalarına her maç için 12 öğrenci katılıp haber yazma tekniklerini uygulamalı olarak öğreniyor.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, uygulamalı eğitimlerin öğrenciler için son derece yararlı olduğunu belirterek, öğrencilerin heyecanla dersi takip ettiğini söyledi.

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Malatya Gazeteciler Cemiyeti, Spor Toto Süper Lig, İnönü Üniversitesi, Yeni Malatyaspor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazetecilik bölümü öğrencileri spor haberciliği dersini stadyumda öğreniyor - Son Dakika


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