Gazetecilik öğrencileri BİK'i konuştu - Son Dakika

Gazetecilik öğrencileri BİK'i konuştu

09.04.2021 16:31
Gazetecilik öğrencileri BİK'i konuştu, System.String[]

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin (SUBÜ) sektörle buluşma etkinlikleri, pandeminin etkisiyle dijital platformlarda devam ediyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin (SUBÜ) sektörle buluşma etkinlikleri, pandeminin etkisiyle dijital platformlarda devam ediyor. Üniversitenin Gazetecilik Bölümü öğrencileri Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı'dan kurum faaliyetlerini dinledi.

Sakarya Basını başta olmak üzere ülkenin birçok şehrine gazeteci yetiştiren SUBÜ Sakarya Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Bölümü, Korona virüs nedeniyle yüz yüze gerçekleştiremediği sektör temsilcileriyle söyleşi programlarını dijital ortamlarda devam ettiriyor. Basılı yerel basın işletmelerinin önemli bir paydaşı olan Basın İlan Kurumu'nun faaliyetlerinin konuşulduğu "Basın İlan Kurumu'nun yeni vizyonu" başlıklı söyleşiye Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı katıldı.

Gazetecilik ve Habercilik Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Zülfikar Özçelik'in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Özçelik, yerel basının şehrin gözü kulağı, hafızası ve geleceği olduğuna vurgu yaparak, "Sakarya Basını'nın ve ilgili kurumların öğrencilerimize gösterdiği destekle geleceğin gazetecilerini birlikte yetiştiriyoruz. Türkiye'nin basın ile ilgili önemli kurumları olan RTÜK, BİK ve Anadolu Ajansı yöneticilerinin de Sakaryalı olmasının bizler için bir avantaj olduğunu düşünüyoruz. Basın faaliyetlerinin önemli bir destekleyicisi olan Basın İlan Kurumu'nu daha yakından tanımak için sizleri konuk etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Kurumun etkinliği arttı

BİK Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı üniversite öğrencileriyle bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirttiği konuşmasında, Basın İlan Kurumu'nun son dönemlerde çok daha etkin hale geldiğini ve bunun yerel basına büyük katkı sağladığını vurguladı. Genel Müdür Rıdvan Duran ve ekibinin mesai sınırlaması düşünmeden gece gündüz yerel basının yanında olduğunu kaydeden İbrahim Çorbacı, "Resmi ilan ve reklamların yayınlanmasıyla basına sağlanan; özellikle yerel gazeteler için hayati öneme sahip kamu desteği, 2002'de 53,5 milyon Türk Lirası iken 2019 yılı sonu itibariyle 467 milyon Türk Lirasını bulmuştur. Kurum, gazeteleri dijital ortamda denetleyebilmek için oluşturduğu sistemle aynı zamanda Türkiye'nin en büyük dijital gazete arşivine sahiptir. Ayrıca bu zorlu pandemi günlerin de yerel basına desteklerimiz oldu. Gazetecilere faizsiz kredi imkanlarımızı da sunduk. Yerel Basının ayakta kalması ve gelişmesi için büyük bir seferberlik içindeyiz" diye konuştu.

Gazeteciliği istismar ettirmeyiz

Gazetecilik Mesleğinin bir kamu hizmeti olduğuna vurgu yapan Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, Şube'ye bağlı tüm şehirlerdeki gazeteleri tek tek incelediklerini ilan ve reklamlar şartlarını ihlal eden gazetelerin uyarıldığını ve gazetecilik faaliyetlerini yerine getirmemekte ısrar edenlere de caydırıcı cezalar verildiğini belirtti. Çorbacı, "Basın Ahlak Esasları kapsamında şikayete bağlı ve/veya resen inceleme yaparak, ihlalin sabit olduğu hallerde resmi ilan kesilmesi yoluyla gazetelere yaptırım uygulayabiliyoruz. Kurumumuz yaptığı mevzuat düzenlemeleri ile gazetelerin kendilerine ait internet haber sitelerini de bu kapsamda inceleyip müeyyide uygulayabilmektedir. Bu konuda tek yetkili olan Kurumumuz, evrensel etik ve hukuk kuralları çerçevesinde çok sayıda kişi, kurum ve kuruluşun mağduriyetini giderirken; diğer yandan da haklarında suçlamalarda bulunulan gazete ve gazetecilerin haklılıklarını ortaya koymalarını sağlanmıştır" şeklinde konuştu.

Söyleşi öğrencilerin soru ve cevap bölümüyle tamamlandı. Bölüm Başkanı Zülfikar Özçelik, öğrencilerin eğitimine sunduğu katkı için Çorbacı'ya teşekkür ederken üniversite sektör işbirliğinin nitelikli gazeteciler yetişmesinde büyük rol oynadığını da sözlerine ekledi. - SAKARYA

Gazetecilik öğrencileri BİK'i konuştu
Gazetecilik öğrencileri BİK'i konuştu

Basın İlan Kurumu, Koronavirüs, Üniversite, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gazetecilik öğrencileri BİK'i konuştu - Son Dakika


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