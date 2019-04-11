Son Dakika Haberleri: Gazetecilikte iz bırakan duayenler unutulmadı

Gazetecilikte iz bırakan duayenler unutulmadı

2 saat önce

EGD'nin Reis Gıda'nın katkılarıyla düzenlediği "Anma Buluşması" etkinliğinde aramızdan ayrılan Türk basının önemli isimleri anıldı.

Gazetecilikte iz bırakan duayenler unutulmadı, System.String[]
EGD'nin Reis Gıda'nın katkılarıyla düzenlediği "Anma Buluşması" etkinliğinde aramızdan ayrılan Türk basının önemli isimleri anıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:29 
Ekonomi
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