Gazetecilikte iz bırakan duayenler unutulmadı
2 saat önce
EGD'nin Reis Gıda'nın katkılarıyla düzenlediği "Anma Buluşması" etkinliğinde aramızdan ayrılan Türk basının önemli isimleri anıldı.
EGD'nin Reis Gıda'nın katkılarıyla düzenlediği "Anma Buluşması" etkinliğinde aramızdan ayrılan Türk basının önemli isimleri anıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:29
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