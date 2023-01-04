Bu kez kendisi haber oldu! Gazetecinin arabasından çantasının çalındığı anlar kameraya yansıdı

Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi oturan Gazeteci Mehmet Yılmaz, aracını apartmanın önüne park etti. Gece saatlerinde aracın başına gelen 2 hırsız, araçta çanta olduğunu fark etti.

ARACININ BAŞINA GİDİNCE ANLADI

Ellerindeki sert cisimle aracın camını patlatan hırsızlar, çantayı alarak kayıplara karıştı. Sabah aracının başına gittiğinde durumu fark eden Yılmaz, şüphelilerden şikayetçi oldu. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, meslek hayatında onlarca hırsızlık haberi yapan Mehmet Yılmaz da, yaşanan olayı anlattı.

"BUGÜN KENDİ HABERİMİ YAPIYORUM"

Yılmaz, " Kayseri'de 30 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bu zamana kadar bir sürü hırsızlık haberi yaptım ama benim de başıma geldi. Bugün de kendi haberimi yapıyorum. 2 kişi gece saatlerinde gelerek aracımın camını patlatmış. İçerisinde bana göre maddi ve manevi değeri bulunan eşyaların olduğu çantayı alıp gitmişler. Olay polise intikal etti. İnşallah kısa süre içerisinde bulunurlar" dedi.