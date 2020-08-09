Gazetecinin sorusuna tepki veren Trump salonu terk etti - Son Dakika

Gazetecinin sorusuna tepki veren Trump salonu terk etti
ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısını CBS televizyonunun muhabiri Paula Reid'in Gazi'nin Seçimi yasası hakkında kendisine sorduğu bir soru üzerine kürsüyü terk etti.
ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısını CBS televizyonunun muhabiri Paula Reid'in Gazi'nin Seçimi yasası hakkında kendisine sorduğu bir soru üzerine kürsüyü terk etti.
ABD Başkanı Donald Trump,dün akşam düzenlediği basın toplantısında yine gündem oldu. Basın toplantısında söz hakkı alan CBS televizyonunun muhabiri Paula Reid Başkan Trump'a "Gazi'nin Seçimi' olarak bilinen yasa hakkında "Gazilerimiz için iki büyük yasa imzaladım" açıklamasına ilişkin soru yöneltti. Gazeteci Reid' Trump'a "Neden Gazi'nin Seçimi'ni sizin imzaladığınızı söylüyorsunuz?" sorusunu sordu. Trump başka bir muhabirin sorusunu almaya çalışırken, Reid sözlerine "Gaziler Seçimi'ni sizin imzaladığınızı söylediniz. 2014'te kabul edildi. Yanlış bir açıklamaydı, efendim" sözleriyle devam etti. Trump, Reid'in açıklamaları üzerine salondakilere teşekkür ederek, kürsüyü terk etti.
GAZİ'NİN SEÇİMİNEDİR?
Gazi'nin Seçimi (Veteren Choice) yasası 2014 yılında o zamanın başkanı Barrack Obama tarafından imzalanmıştı. Trump'ın 2018 yılında imzaladığı yasa ise Obama'nın imzaladığı yasaya ek olarak imzalanan 'Gazi Görev Yasası' olarak biliniyor. - Abd
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 17:14
Kaynak: DHA
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